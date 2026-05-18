Đảng ủy phường Diên Hồng và phường Quy Nhơn Đông trao Huy hiệu Đảng cho 34 đảng viên

ĐỖ HẰNG - THANH MINH
(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, Đảng ủy phường Diên Hồng và phường Quy Nhơn Đông đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 34 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ 2 phường.

Thực hiện Quyết định số 801-QĐ/TU ngày 20/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng, trong đợt này, Đảng bộ phường Diên Hồng có 25 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 3 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường Diên Hồng trao Huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên. Ảnh: Lệ Hằng

Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông có 9 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông có 9 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Thanh Minh

Phát biểu tại buổi lễ, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến. Các đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và công sức vào sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương.

Đồng thời, các đồng chí tiếp tục gắn bó mật thiết với Nhân dân, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chung tay xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường.

