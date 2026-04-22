Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

NGỌC LUẬN
(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Gia Lai với bạn bè quốc tế.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức được chú trọng; mạng lưới hội hữu nghị từng bước được mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế được triển khai đa dạng, thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế.

Liên hiệp còn tích cực phối hợp với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, vận động nguồn viện trợ phi chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước được đẩy mạnh; các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị được tổ chức thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Gia Lai với các đối tác quốc tế.

Công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Trọng tâm là củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển thêm các hội hữu nghị song phương, đa phương, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế.

Liên hiệp sẽ đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo hướng bền vững, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch biểu dương những kết quả nổi bật mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Liên hiệp trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ đối ngoại nhân dân ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Trong đó, tập trung xây dựng hình ảnh Gia Lai năng động, giàu tiềm năng về kinh tế, văn hóa; chú trọng xây dựng “căn cước văn hóa” của con người Gia Lai trong giao lưu, hợp tác quốc tế.

Liên hiệp cần cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương nước ngoài thành các chương trình, dự án thiết thực; tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp; đồng thời, mở rộng hợp tác với các thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và đầu tư.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân sẽ được định hướng gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng các lĩnh vực mới như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh yêu cầu quán triệt sâu sắc bản chất, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, coi đây là nhiệm vụ mang tính chính trị đặc thù, phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Liên hiệp tỉnh cần chủ động, sáng tạo trong phương thức hoạt động, chuyển từ bị động sang tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng địa bàn và lĩnh vực hợp tác.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương; củng cố tổ chức, phát triển hội thành viên, nhất là tại các địa bàn có tiềm năng và khu vực biên giới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và nguồn lực viện trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để Liên hiệp tỉnh hoạt động hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Gia Lai trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 33 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Liên hiệp thống nhất bầu Ban Thường trực gồm 3 thành viên; trong đó, ông Lê Kim Toàn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp khóa I.

Dịp này, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025; 1 tập thể và 1 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025.

