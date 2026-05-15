Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 15-5, Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

ban-lien-lac-nhung-nguoi-khang-chien-tinh-gia-lai-dung-hoa-tuong-dai-nguyen-tat-thanh.jpg
Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: T.D

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của nhà nho yêu nước Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời của Người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Sau lễ dâng hoa, các đại biểu đã đến tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

2aoboqwvruywwbnb5g9bfnj1w9povwtdkazzsg5w.jpg
Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai tham quan tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Các hoạt động của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trước đó, ngày 14-5, Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Di tích lịch sử Huyện đường Bình Khê (xã Bình Khê) và tham quan bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Làm đường công vụ chở đất cho sân bay Phù Cát, giảm tải ĐT 638.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

Thời sự

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

Gia Lai – Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai - Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

Phóng sự

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

null