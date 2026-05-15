(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 15-5, Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: T.D

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của nhà nho yêu nước Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời của Người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Sau lễ dâng hoa, các đại biểu đã đến tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai tham quan tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Các hoạt động của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.