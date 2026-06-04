(GLO)- Ngày 2-6, Chi bộ Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ kết nạp 9 học sinh vào Đảng.

Các học sinh được kết nạp Đảng đợt này gồm: Phạm Kim Ngân, Lã Hoàng Khánh Trang, Nguyễn Thị Dương, Cao Thị Huyền, Lương Quang Mạnh, Ngô Thị Hoàng Yến, Ngô Thu Hoài, Nguyễn Trần Yến Nhi và Phạm Thị Bảo Yến.

Chi bộ Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ kết nạp 9 học sinh vào Đảng. Ảnh: ĐVCC

Các đảng viên mới đều là học sinh lớp 12, có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào của nhà trường và có quá trình rèn luyện tốt trong suốt 3 năm học THPT.

​Công tác phát triển đảng viên luôn được Chi bộ nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, nhà trường chú trọng công tác tạo nguồn, tạo điều kiện để các em phấn đấu, rèn luyện và được xem xét kết nạp vào Đảng khi đủ điều kiện.

Kết quả này càng có ý nghĩa khi trường thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 40% tổng số học sinh toàn trường.