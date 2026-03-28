Học sinh dân tộc thiểu số xã Vĩnh Thạnh tham gia chương trình kỹ năng sống “Ước mơ em - Tương lai em”

(GLO)- Ngày 27-3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Vĩnh Thạnh tổ chức chương trình kỹ năng sống “Ước mơ em - Tương lai em” năm 2026 cho 224 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tham trò chơi trong khuôn khổ chương trình giáo dục kỹ năng sống. Ảnh: Tường Vi

Tại chương trình, các em học sinh được nghe giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn truyền đạt chuyên đề: “Tự tin chạm tới ước mơ” và “Định hướng tương lai”, qua đó trang bị kỹ năng cần thiết để xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp.

Bên cạnh đó, học sinh còn tham gia trò chơi kết nối ước mơ, viết thông điệp sống đẹp với chủ đề “Học tập là con đường ngắn nhất để hướng tới tương lai”.

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: Tường Vi

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã trao tặng 16 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.