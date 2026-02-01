Báo Gia Lai điện tử

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

TRIỀU CHÂU
(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Diễn đàn tư vấn tâm lý “Vượt qua chính mình” do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tại Trường THCS Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc) vào ngày 26-1 thu hút hơn 500 học sinh tham gia.

Thông qua hình thức trò chuyện gần gũi, báo cáo viên gợi mở những vấn đề thường gặp ở lứa tuổi học đường, hướng dẫn học sinh nhận diện cảm xúc, vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì, xây dựng lối sống lành mạnh và nuôi dưỡng động lực phấn đấu vươn lên.

ky-nang-song-1.jpg
Diễn đàn tư vấn tâm lý “Vượt qua chính mình” tại Trường THCS Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: T.C

Điểm nổi bật của chương trình là phần giao lưu, xử lý các tình huống thực tế. Học sinh được đặt mình vào những hoàn cảnh quen thuộc để suy nghĩ, lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Qua trao đổi trực tiếp, các em học cách lắng nghe, bày tỏ quan điểm, kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định đúng đắn, từ đó tự tin hơn khi đối diện với những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Em Lê Huỳnh Minh Kim (lớp 7A1) chia sẻ: Sau khi tham gia diễn đàn, em hiểu hơn cách ứng xử với cha mẹ và bạn bè khi có ý kiến khác nhau. Trước đây, mỗi khi mẹ muốn em đi học thêm nhiều môn, em thường cáu gắt, dễ phát sinh bất đồng. Bây giờ, em đã biết lựa lời, trình bày suy nghĩ rõ ràng hơn để mẹ hiểu.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tố (42 tuổi, khu phố 4, phường Quy Nhơn Bắc), chương trình rất thiết thực với lứa tuổi học sinh. Đối với những vấn đề như ứng xử với bạn bè, bảo vệ bản thân hay giao tiếp trong gia đình, phụ huynh đôi khi còn lúng túng khi trao đổi với con.

“Khi được nghe và trao đổi trực tiếp, các cháu tiếp thu nhanh hơn. Chúng tôi cũng yên tâm khi con có thêm kỹ năng cần thiết trong học tập và sinh hoạt hằng ngày” - bà Tố nói.

Trong tháng 1-2026, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã triển khai 12 chương trình chuyên đề kỹ năng sống cho gần 6.500 học sinh ở các bậc Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Nội dung được thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi: Học sinh lớp 5 tập trung vào phòng, chống xâm hại, tìm hiểu tuổi dậy thì và kỹ năng tương tác với cha mẹ; học sinh THCS rèn luyện giao tiếp, ứng xử và tạo động lực học tập; học sinh THPT chú trọng kiểm soát căng thẳng, định hướng giá trị sống. Đây đều là những kỹ năng thiết thực đối với thanh thiếu nhi hiện nay.

ky-nang-song-4.jpg
Học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) tham gia chương trình giáo dục kỹ năng phòng - chống xâm hại và bảo vệ tuổi dậy thì do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức. Ảnh: T.C

Thầy Nguyễn Đức Trinh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) cho biết: Chuyên đề bảo vệ bản thân ở tuổi dậy thì là nội dung rất cần thiết với học sinh lớp 5, khi các em bắt đầu có nhiều thay đổi về tâm sinh lý nhưng phụ huynh còn e ngại trao đổi vì tính nhạy cảm.

Hoạt động này giúp học sinh hiểu rõ hơn về cơ thể, biết cách nhận diện và tự bảo vệ mình, đồng thời có hành trang kỹ năng quan trọng trước khi bước vào bậc THCS.

Từ năm 2025 đến nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã tổ chức 12 diễn đàn phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại và bạo lực học đường; 20 chương trình tư vấn tâm lý; 12 lớp “Học làm người có ích”; 8 diễn đàn pháp luật và kỹ năng sống… thu hút hơn 23.000 học sinh tham gia.

Đồng thời, triển khai đa dạng các lớp kỹ năng, trại hè, chương trình “Học kỳ trong Quân đội” cho hơn 4.000 học sinh và duy trì hiệu quả các CLB kỹ năng.

Thực tế học đường cho thấy, học sinh thường xuyên đối mặt với nhiều tình huống đòi hỏi kỹ năng sống để xử lý phù hợp, từ mâu thuẫn với bạn bè, biết “nói không” trước lời rủ rê tiêu cực, đến chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và tự bảo vệ mình trước nguy cơ tai nạn, xâm hại.

Khi được trang bị kỹ năng sống từ sớm, các em không chỉ xử lý tình huống đúng đắn mà còn hình thành lối sống tích cực, có trách nhiệm và tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Theo ông Trần Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi cần được triển khai thường xuyên, liên tục và phù hợp từng lứa tuổi, nhằm giúp các em hình thành cách ứng xử đúng mực, biết tự bảo vệ bản thân và hạn chế những suy nghĩ tiêu cực trong sinh hoạt hằng ngày.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung tổ chức các chuyên đề thiết thực tại trường học như kỹ năng giao tiếp, ứng xử; phòng ngừa bạo lực, xâm hại; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện thông tin xấu, độc, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, góp phần trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện.

