Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại Trường THPT Pleime

(GLO)- Sáng 5-2, tại xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), Đoàn Trường THPT Pleime phối hợp với Đoàn xã Ia Pia tổ chức chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” gắn với Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Tại Diễn đàn, các em học sinh đã trao đổi, thảo luận, giao lưu trực tiếp với đại diện Công an địa phương, kết hợp trình diễn các hoạt cảnh tình huống.

Qua đây, các em nhận diện được các hành vi lệch chuẩn, hiểu rõ những hệ lụy nghiêm trọng của bạo lực học đường; đồng thời, nắm bắt các quy định pháp luật về an toàn giao thông và tác hại của thuốc lá trong học đường.

Các hoạt cảnh giả định gần gũi với lứa tuổi giúp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Ảnh: Ksor Tuối

Bên cạnh cung cấp kiến thức pháp luật, diễn đàn chú trọng giáo dục kỹ năng sống; hướng dẫn học sinh cách ứng xử văn minh, xây dựng tình bạn đẹp; biết tự bảo vệ bản thân và xử lý, thoát hiểm trong những tình huống nguy hiểm.

Điều này góp phần định hướng hành vi đúng đắn, khuyến khích học sinh chủ động nói không với bạo lực học đường, cùng chung tay xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Nhà trường trao tặng 22 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ksor Tuối

Song song với hoạt động tuyên truyền, từ nguồn đóng góp tự nguyện của học sinh và đội ngũ giáo viên của trường, chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương 2026” đã trao tặng 22 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.