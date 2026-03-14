Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai khám phá thiên nhiên Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

NGỌC DUY
(GLO)- Ngày 13-3, Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú) phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trải nghiệm thiên nhiên cho gần 80 học sinh.

Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham gia khám phá hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, học sinh được chia thành các nhóm tìm hiểu hệ sinh thái rừng, quan sát côn trùng và khám phá thiên nhiên dưới sự chỉ dẫn của giáo viên và hướng dẫn viên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Các em còn tham quan khu trưng bày tiêu bản động vật tại nhà bảo tàng của Vườn quốc gia, tìm hiểu về các loài động, thực vật đặc hữu của khu bảo tồn.

Trong quá trình trải nghiệm, học sinh thực hiện nhiều nhiệm vụ bằng tiếng Anh như thảo luận nhóm, ghi chép quan sát và thuyết trình ngắn về các loài động, thực vật đã tìm hiểu, qua đó, rèn luyện khả năng giao tiếp và tư duy trong môi trường thực tế.

Bên cạnh đó, mỗi nhóm được giao nhiệm vụ lập kế hoạch chi tiêu để chuẩn bị bữa ăn chung, vận dụng kiến thức quản lý tài chính và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Sau khi hoàn thành, đại diện các nhóm trình bày kết quả hoạt động bằng tiếng Anh.

Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham gia nấu ăn theo nhóm trong hoạt động trải nghiệm tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình còn tổ chức các trò chơi vận động ngoài trời, thử thách khám phá thiên nhiên và các hoạt động gắn kết tập thể, tạo không khí sôi nổi cho học sinh.

Dịp này, học sinh còn tham quan và nghe hướng dẫn viên thuyết minh về quần thể 6 cây đa cổ thụ tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, có tuổi đời khoảng 218-300 năm, cao trung bình 32-42 m.

Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham quan cây đa cổ thụ tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình khám phá thiên nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nhằm giúp học sinh trải nghiệm thực tế, tìm hiểu hệ sinh thái rừng, qua đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập và đời sống.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gặp những nghệ nhân giữ hồn di sản đại ngàn

(GLO)- Giữa không gian văn hóa giàu bản sắc của Gia Lai, các nghệ nhân vẫn đang bền bỉ giữ nghề, trao truyền tri thức văn hóa cho thế hệ sau bằng tất cả tâm huyết và niềm tự hào. Họ chính là những “mạch nguồn sống” làm cho bản sắc văn hóa tiếp tục hiện hữu bền vững giữa đời sống hiện đại.

Gia Lai sáng tạo: Nếp since 1995

(GLO)- Từ đồng ruộng, hạt nếp được nâng niu, ấp ủ, chắt chiu tinh hoa tạo nên dòng sản phẩm nước uống ngọt thơm, dinh dưỡng. Các bạn trẻ của Nếp Việt Heritage còn nâng tầm sản phẩm bằng quy trình sản xuất khoa học, đồng đều và truyền thông gắn liền với văn hóa truyền thống quê nhà. 

Phát triển hạ tầng cho ngành du lịch

(GLO)- Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều công trình, dự án mới đã đồng loạt được khởi công, khánh thành. Trong đó, nhiều dự án đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng để phát triển ngành du lịch, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Lớp học không tường: Học lịch sử qua hình ảnh, hiện vật

(GLO)- Các em học sinh khối lớp 1 (Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Quy Nhơn) đã có một buổi học đầy thú vị tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Kiến thức lịch sử không còn nằm trên trang giấy, các em được trực tiếp nhìn ngắm các hiện vật, hình ảnh, từ đó hiểu và yêu thêm con người, đất nước, quê hương.

Gia Lai nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Chào đón du khách đến Gia Lai tham gia chuỗi sự kiện trong năm du lịch quốc gia

(GLO)-Hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch, ẩm thực, thể thao và xúc tiến đầu tư sẽ diễn ra tại Gia Lai trong tháng 3. Đặc biệt, Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia hoành tráng, ấn tượng vào tối 28/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ chính thức khởi động hành trình quảng bá điểm đến suốt năm 2026.

Pleimer Town-Mang âm nhạc trở về với cộng đồng

(GLO)- Từ công viên Diên Hồng đến đêm nhạc cộng đồng quy mô lớn, Pleimer Town đang viết nên câu chuyện riêng của người trẻ bằng âm nhạc. Trong “Người Gia Lai kể chuyện”, họ trải lòng về hành trình nuôi dưỡng đam mê và khát vọng gieo những hạt mầm cảm xúc để kết nối những người yêu Gia Lai.

Thượng chòi vui xuân

(GLO)- Hội đánh bài chòi dân gian tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào mỗi tối trở thành điểm vui chơi, giải trí của nhiều người dân và du khách, góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị của di sản văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.