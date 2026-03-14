Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai khám phá thiên nhiên Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham gia khám phá hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, học sinh được chia thành các nhóm tìm hiểu hệ sinh thái rừng, quan sát côn trùng và khám phá thiên nhiên dưới sự chỉ dẫn của giáo viên và hướng dẫn viên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Các em còn tham quan khu trưng bày tiêu bản động vật tại nhà bảo tàng của Vườn quốc gia, tìm hiểu về các loài động, thực vật đặc hữu của khu bảo tồn.

Trong quá trình trải nghiệm, học sinh thực hiện nhiều nhiệm vụ bằng tiếng Anh như thảo luận nhóm, ghi chép quan sát và thuyết trình ngắn về các loài động, thực vật đã tìm hiểu, qua đó, rèn luyện khả năng giao tiếp và tư duy trong môi trường thực tế.

Bên cạnh đó, mỗi nhóm được giao nhiệm vụ lập kế hoạch chi tiêu để chuẩn bị bữa ăn chung, vận dụng kiến thức quản lý tài chính và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Sau khi hoàn thành, đại diện các nhóm trình bày kết quả hoạt động bằng tiếng Anh.

Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham gia nấu ăn theo nhóm trong hoạt động trải nghiệm tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình còn tổ chức các trò chơi vận động ngoài trời, thử thách khám phá thiên nhiên và các hoạt động gắn kết tập thể, tạo không khí sôi nổi cho học sinh.

Dịp này, học sinh còn tham quan và nghe hướng dẫn viên thuyết minh về quần thể 6 cây đa cổ thụ tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, có tuổi đời khoảng 218-300 năm, cao trung bình 32-42 m.

Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham quan cây đa cổ thụ tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình khám phá thiên nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nhằm giúp học sinh trải nghiệm thực tế, tìm hiểu hệ sinh thái rừng, qua đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập và đời sống.