Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai hưởng ứng chiến dịch an toàn trực tuyến

Các em học sinh hào hứng tham gia hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Ảnh: ĐVCC

Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng nhằm phòng-chống dụ dỗ, thao túng và bắt cóc trực tuyến, hưởng ứng Công ước Hà Nội về bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Chương trình được triển khai với sự đồng hành của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF, UNODC và nhiều tổ chức xã hội.

Tại chương trình, đội ngũ giáo viên nhà trường đã giới thiệu nội dung chiến dịch, trình chiếu slide minh họa và hướng dẫn các kỹ năng cơ bản giúp học sinh nhận biết, phòng tránh rủi ro khi sử dụng Internet.

Cụ thể, các em được tìm hiểu 3 nguyên tắc vàng (không vội tin, không vội làm và không tiết lộ thông tin cá nhân), học cách nhận diện “dấu hiệu đỏ” và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp tình huống không an toàn trên mạng.

Bên cạnh đó, phần giao lưu hỏi đáp về nội dung chiến dịch đã diễn ra sôi nổi, giúp học sinh cập nhật kiến thức về an toàn trên không gian mạng.

Học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi liên quan đến chiến dịch “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Ảnh: ĐVCC

Dự kiến ngày 3-11, nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền cho học sinh bậc THCS và THPT, tập trung phân tích rủi ro trên môi trường số, nhận diện đối tượng và thủ đoạn của tội phạm mạng, rèn luyện kỹ năng ứng phó và xây dựng tâm lý kết nối lành mạnh.