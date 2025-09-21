Ngăn chặn tin xấu, độc: “Làm sạch” không gian mạng

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh lan tỏa thông tin chính thống, góp phần “làm sạch” không gian mạng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Kiểm soát chặt mạng xã hội

Ngày 4.9, CA phường Hoài Nhơn đã mời bà Đ.T.M.T. (SN 1990, khu phố Mỹ An 1, phường Hoài Nhơn) đến trụ sở để làm việc vì đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên Facebook.

Cơ quan CA tiến hành xử lý hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook. Ảnh: K.A

Qua theo dõi trên không gian mạng, lúc 16 giờ 12 phút ngày 1.9, CA phường phát hiện tài khoản “N.T.T” của bà T. đăng bài cho rằng có việc “tặng quà sai đối tượng” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, kèm theo bình luận mang tính quy chụp. Bài viết nhanh chóng gây nhiều phản ứng trái chiều, tạo bức xúc trong dư luận.

Tại buổi làm việc, bà T. thừa nhận việc đăng bài xuất phát từ bức xúc cá nhân, chưa kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Bà nêu lý do: “Do suy nghĩ nông cạn nên tôi đã hành động sai. Sau khi được CA phường phân tích, tôi đã chủ động gỡ bài, đăng lời xin lỗi công khai. Đây là bài học để sau này tôi không lặp lại”.

Trước đó, trong quá trình rà soát trên không gian mạng, CA xã Kim Sơn phát hiện tài khoản Facebook “Q.Q.” đăng bài viết, video và bình luận sai sự thật liên quan đến lĩnh vực đất đai, xúc phạm uy tín tổ chức. Chủ tài khoản là bà T.T.L.Q. (SN 1983, xã Kim Sơn) đã được mời đến làm việc và phân tích rõ hành vi vi phạm. Xét thấy đây là lần đầu vi phạm, nhân thân tốt, hành vi chưa gây hậu quả nghiêm trọng, CA xã đã áp dụng biện pháp giáo dục, nhắc nhở.

Ngoài các trường hợp nhắc nhở, nhiều vi phạm đã bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Điển hình, ông T.C.D. (SN 1970, phường Pleiku) bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì đăng tải thông tin bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân. Ông D. thừa nhận: “Cứ tưởng bình luận trên mạng nói gì cũng được, giờ tôi mới hiểu mọi phát ngôn đều phải trong khuôn khổ pháp luật. Tôi đã chủ động gỡ bỏ các bình luận sai trái”.

Theo CA tỉnh, phần lớn vi phạm xuất phát từ nhận thức hạn chế, chia sẻ thông tin theo cảm tính, không kiểm chứng, thậm chí bị kẻ xấu kích động. Một số ít cá nhân còn cố tình bịa đặt, tung tin thất thiệt để câu “like”, câu “view”, gây tác động xấu đến dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP) quy định phạt 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân; mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng nếu tiết lộ bí mật nhà nước hoặc bí mật đời tư. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chủ động “phủ xanh” không gian mạng

Cùng với việc xử lý vi phạm, CA tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và CA địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Hàng trăm fanpage, website, Zalo, TikTok chính thống của lực lượng CA thường xuyên chia sẻ thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời phản bác kịp thời các thông tin sai sự thật, tạo địa chỉ tin cậy để người dân phản ánh tội phạm, tình hình ANTT.

Lực lượng Công an xã Ia Pa phát tờ rơi tuyên truyền người dân thôn Blôm cách nhận diện các thủ đoạn, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, tùy địa bàn và đối tượng, lực lượng CA cơ sở còn trực tiếp phát tờ rơi, tổ chức các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, hướng dẫn người dân cách nhận biết thủ đoạn đăng tin bịa đặt, cắt ghép clip xuyên tạc để nâng cao cảnh giác. Nhờ vậy, nhiều vụ việc đã được ngăn chặn ngay từ cơ sở, không để lan truyền trên diện rộng gây hoang mang dư luận.

Trung tá Nguyễn Thị Hoài Thương-Trưởng CA phường Hoài Nhơn-cho biết, địa bàn phường đông dân, tập trung nhiều tiểu thương, công nhân nhập cư nên lượng thông tin chia sẻ trên mạng xã hội rất lớn, khó kiểm soát. Cùng với việc rà soát, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, đơn vị phối hợp với các khu phố, tổ dân phố để tuyên truyền, giải thích kịp thời, giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc. Khi bà con nắm rõ, họ hợp tác gỡ bỏ thông tin sai sự thật, tránh tạo hiệu ứng dây chuyền.

Trong khi đó, tại xã Ia Pa, nơi có 68,8% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, dễ bị tác động bởi thông tin xấu, độc. Để phòng ngừa, CA xã triển khai công tác tuyên truyền linh hoạt, đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng.

Trung tá Phạm Quang Long-Trưởng CA xã Ia Pa, chia sẻ: “Khó nhất là làm sao để bà con tin. Nhiều người thấy tin trên mạng là mặc nhiên tin thật, chúng tôi phải nhiều lần giải thích cặn kẽ từng vụ việc, chỉ ra đúng, sai. Khi bà con hiểu và gật đầu, lúc đó định kiến mới được gỡ bỏ”.

Để ngăn chặn thông tin xấu, độc, mỗi người dân cần biết cách sử dụng mạng xã hội đúng đắn, chắt lọc thông tin, nhận diện đâu là thông tin chính thống, đâu là tin bịa đặt, góp phần “làm sạch” không gian mạng.