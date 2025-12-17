Công an tỉnh Gia Lai truy bắt nhóm đối tượng đâm 1 người chết, 2 người bị thương

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Diên Hồng và các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt các đối tượng dùng dao, mã tấu xông vào quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng) chém người khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một quán nhậu ở khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ.

Đối tượng cầm mã tấu đe dọa nhân viên quán. Ảnh chụp màn hình

Thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên nhậu gần bàn nhau đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, 2 đối tượng trong 1 nhóm đã rời đi, rồi mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay trở lại quán.

Các đối tượng xông vào khu vực quầy của quán nhậu rồi đâm, chém liên tiếp vào nhiều người tại đây, trong đó có nhân viên của quán nhậu.

Theo đó, anh M.V.H.N. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú) tử vong với vết đâm thấu phổi. 2 nạn nhân khác bị đa chấn thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

2 đối tượng mang theo dao, mã tấu và bình xịt hơi quay trở lại quán gây án. Ảnh chụp màn hình

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113, Công an phường Diên Hồng và các đơn vị liên quan khẩn trương đến hiện trường, xác minh và truy bắt các đối tượng nói trên.

Cơ quan Công an cũng thông báo người dân khi biết thông tin về các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án liên hệ Công an địa phương nơi gần nhất để hỗ trợ.