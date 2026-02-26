Xác minh clip 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 25-2, Thượng tá Ngô Đức Hoài - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai - cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 ô tô dừng trên đường phố trong tư thế đối đầu nhau.

Theo nội dung clip do người trong cuộc ghi lại, hiện trường xảy ra sự việc là đoạn đường Xuân Diệu, đoạn qua công viên biển Xuân Diệu, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn.

Ô tô mang biển kiểm soát 77A-127.31 đối đầu với phương tiện di chuyển trên làn đường ngược chiều. Ảnh chụp màn hình

Đây là đường 2 chiều có vạch kẻ đường màu vàng nét đứt (vạch 1.1). Tuy nhiên, thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 77A-127.31 (di chuyển theo hướng quảng trường Nguyễn Tất Thành - cảng Quy Nhơn) nằm hoàn toàn bên phía phần đường lưu thông của phương tiện di chuyển ngược chiều.

Clip sau khi đăng tải thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác. Nhiều người tỏ vẻ khó hiểu bởi thời điểm xảy ra sự việc đoạn đường khá thông thoáng, việc lưu thông của các phương tiện rất thuận lợi.

Sự việc do người trong cuộc ghi lại. Clip: Mạng xã hội

Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc với hành vi của người điều khiển ô tô 77A-127.31 bởi chẳng những có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường.

Theo Phòng CSGT, kết quả xác minh ban đầu cho thấy chủ ô tô 77A-127.31 là bà B.T.P.M. (SN 1979, ở phường Quy Nhơn). Chiều 25-2, lực lượng đã liên hệ với bà M. qua điện thoại, tuy nhiên người này không nghe máy.

"Cán bộ đơn vị cũng đã đến nhà bà M. để làm việc, nhưng gia đình cho biết bà M. đang bận. Đơn vị sẽ gửi giấy mời bà M. đến làm việc để xác minh, làm rõ thông tin vụ việc" - thượng tá Ngô Đức Hoài thông tin.