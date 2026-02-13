Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, nhờ người khác nhận tội thay

NGUYỄN CHƠN
VĂN TÀI
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Vũ (SN 1985, trú tổ 1 Ngô Mây, phường An Khê) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14-12-2025, Vũ điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 81C-002.xx chở 2 người khác lưu thông trên đường tỉnh lộ 667 theo hướng Kông Chro - An Khê.

vu-tai-thoi-diem-thi-lanh-lenh-tam-giam.jpg
Nguyễn Hồng Vũ tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Khi đến khu vực làng Kruối Chai (xã Đak Pơ), Vũ điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái, không làm chủ tốc độ và tông vào xe mô tô biển kiểm soát 81N1-79xx do anh Đ.T. (SN 2005, trú làng Kruối Chai, xã Đak Pơ) điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, do chưa có giấy phép lái xe nên Vũ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó nhờ Trần Vũ Hoàng (SN 1990, trú tổ 1 Ngô Mây, phường An Khê) đến hiện trường khai nhận là người điều khiển ô tô gây tai nạn.

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an và Viện kiểm sát đã xác định Vũ mới chính là người điều khiển ô tô gây tai nạn.

hien-truong-vu-tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Biết không thể che giấu được hành vi, ngày 16-12-2025, Vũ đã đến cơ quan Công an khai nhận toàn bộ sự việc. Đến ngày 3-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đã khởi tố bị can đối với Phó Văn H. (SN 1977, trú tổ 1 Ngô Mây, phường An Khê), là chủ xe ô tô biển kiểm soát 81C-002.xx, về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an xác định, mặc dù biết rõ Vũ không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng H. vẫn giao xe cho Vũ điều khiển, dẫn đến tai nạn chết người.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

null