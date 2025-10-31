Vụ tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai: Tài xế có nồng độ cồn

(GLO)- Sáng 31-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc ban đầu với tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Biển Hồ, sau đó bỏ trốn.

Theo đó, tài xế là ông T.V.C. (SN 1968, trú tại thôn 1, xã Ia Phí). Khoảng 16 giờ 9 phút ngày 30-10, ông C. điều khiển ô tô BKS 81A-268.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Chư Păh đi xã Biển Hồ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị T. tử vong. Ảnh: Duy Hải

Khi đến đoạn Km1587+900, ông C. đã tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T. (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến chị T. văng ra đường; xe máy tiếp tục va chạm với xe máy BKS 81N1-036.xx do ông K.K. (SN 1959, trú tại làng Bui, xã Biển Hồ) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 211. Ông K. cũng được đưa vào bệnh viện này thăm khám, tuy nhiên đã được xuất viện ngay sau đó vì sức khỏe ổn định.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, ông C. không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy về hướng xã Biển Hồ. Theo các camera an ninh dọc tuyến đường, ông C. điều khiển xe với tốc độ rất cao, chạy qua các tuyến đường Lê Văn Sỹ, đập nước Nghĩa Hưng, khu vực hàng thông trăm tuổi và các vườn cà phê của người dân.

Khu vực xảy ra tai nạn được cắm biển hạn chế tốc độ 60 km/h với các phương tiện. Ảnh: Duy Hải

Công an xã Biển Hồ phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) đã nhanh chóng truy vết và liên lạc với ông C. Đến tối 30-10, ông C. đã đến cơ quan Công an trình diện.

Tại đây, qua kiểm tra, cơ quan Công an xác định ông C. có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở. Ông C. có giấy phép lái xe hạng C, còn hiệu lực đến tháng 5-2029; chiếc ô tô ông điều khiển có hạn đăng kiểm đến tháng 8-2026.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường giao nhau, đông người qua lại nên lực lượng chức năng đã cắm biển hạn chế tốc độ 60 km/h đối với các phương tiện. Tuy nhiên, qua hình ảnh camera ghi nhận, cơ quan chức năng nhận định ông C. điều khiển xe vượt tốc độ cho phép khá cao.