Xe máy va chạm ô tô tải đỗ trên quốc lộ 19, nạn nhân tử vong

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Tối 27-10, trên quốc lộ 19 qua địa bàn xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến người đàn ông tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 5 phút ngày 27-10 tại Km 42+600 quốc lộ 19 qua thôn Hòa Lạc (xã Tây Sơn). Thời điểm trên, xe máy biển số 77H1-334.xx do anh Trần Văn N. (SN 1992, trú xã Bình Phú) điều khiển đi theo hướng Tây Sơn - Bình Phú (Đông - Tây).

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Ảnh: Fanpage Tây Sơn hội tụ

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 89C-068.xx do tài xế Lê Trúc Ng. (SN 1978, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang đỗ (cùng chiều Đông - Tây) sát lề đường bên phải.

Sau va chạm, anh N. bị thương nằm bất tỉnh. Nạn nhân được Công an xã Tây Sơn và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn nhưng sau đó đã tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

