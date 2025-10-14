“Xe điên” gây tai nạn khiến 3 người bị thương

(GLO)- Chiều 14-10, trên quốc lộ 19 đoạn qua tổ 1, xã Mang Yang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, ông N.N. (SN 1956, trú tại phường Pleiku) điều khiển ô tô BKS 81A-253.xx lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ xã Mang Yang đi xã Đak Đoa.

Hiện trường vụ "xe điên" gây va chạm với 3 phương tiện khác. Ảnh: Duy Hải

Khi tới Km132+180 thuộc địa phận tổ 1, xã Mang Yang, ông N. đã tông vào 2 xe máy ở phía trước cùng chiều. Trong đó, xe BKS 67B2-124.xx do anh N.Đ.H. (SN 1985) điều khiển, chở theo H.V.T. (SN 2009, cùng trú tại xã Ayun) và xe BKS 81AC-040.xx do L.T.T.M. (SN 2008, trú tại xã Hra) điều khiển.

Sau khi hất văng 2 xe máy này, xe của ông N. đã tông vào ô tô BKS 29K-088.xx do anh T.H.S. (SN 1995, trú tại xã Kdang) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh H., T. và M. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Mang Yang.

Theo nguồn tin của phóng viên, hiện sức khỏe các nạn nhân đều đã ổn định. Nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.