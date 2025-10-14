Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

“Xe điên” gây tai nạn khiến 3 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-10, trên quốc lộ 19 đoạn qua tổ 1, xã Mang Yang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, ông N.N. (SN 1956, trú tại phường Pleiku) điều khiển ô tô BKS 81A-253.xx lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ xã Mang Yang đi xã Đak Đoa.

hien-truong-vu-xe-dien-gay-va-cham-voi-3-phuong-tien-khac-anh-duy-hai.jpg
Hiện trường vụ "xe điên" gây va chạm với 3 phương tiện khác. Ảnh: Duy Hải

Khi tới Km132+180 thuộc địa phận tổ 1, xã Mang Yang, ông N. đã tông vào 2 xe máy ở phía trước cùng chiều. Trong đó, xe BKS 67B2-124.xx do anh N.Đ.H. (SN 1985) điều khiển, chở theo H.V.T. (SN 2009, cùng trú tại xã Ayun) và xe BKS 81AC-040.xx do L.T.T.M. (SN 2008, trú tại xã Hra) điều khiển.

Sau khi hất văng 2 xe máy này, xe của ông N. đã tông vào ô tô BKS 29K-088.xx do anh T.H.S. (SN 1995, trú tại xã Kdang) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh H., T. và M. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Mang Yang.

Theo nguồn tin của phóng viên, hiện sức khỏe các nạn nhân đều đã ổn định. Nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Clip: CTV
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường để xác minh làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Mất lái do vấp ổ gà, nam thanh niên đi xe máy tử vong

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại xã Biển Hồ.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver-DHT. Ảnh: Internet

Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Bắt giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tây Sơn

Tin tức

(GLO)- Sau thời gian củng cố hồ sơ và các chứng cứ, ngày 12-10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, ở thôn 2, xã Tây Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Quang cảnh buổi tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh.

Gia Lai: 350 báo cáo viên được tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đạt và Nhơn.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là thuốc lá phê

Tin tức

(GLO)-Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 2005, khu phố Thuận Thượng 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Trần Hữu Nhơn (SN 2009, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

null