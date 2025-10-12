Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xe khách giường nằm va chạm xe máy khiến 2 người tử vong

(GLO)- Sáng 12-10, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) xác nhận tại quốc lộ 1A cũ qua địa bàn xã Phù Mỹ vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe máy, khiến 2 người là vợ chồng tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 3 phút trên quốc lộ 1A cũ (đường Quang Trung) qua địa bàn thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ.

hien-truong-vu-va-cham.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hằng Nga

Thời điểm này, ô tô khách biển số 77H-048.xx do tài xế Lê Văn K. (SN 1971, ở xã Vạn Đức) điều khiển di chuyển theo hướng Nam - Bắc, đến đoạn đường trên thì va chạm với xe máy biển số 77H-51xx do ông Nguyễn Đình L. (1948, ở thôn Bình Tân Đông, xã Phù Mỹ Nam) điều khiển chạy cùng chiều, chở theo vợ là bà Nguyễn Thị L. (SN 1954).

o-to-hu-hong.jpg
Ô tô của người dân đậu trước nhà bị xe khách tông trúng. Ảnh: Hằng Nga

Sau va chạm, xe khách giường nằm tiếp tục va chạm với một ô tô của người dân đậu trên vỉa hè trước nhà tại khu vực gần đó.

Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng ông L. bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ nhưng bà L. tử vong ngay sau đó.

Ông L. mặc dù sau đó được tiếp tục chuyển vào Quy Nhơn cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Khoảnh khắc ô tô đậu trên vỉa hè bị xe khách tác động. Clip: Người dân cung cấp

Vụ tai nạn cũng khiến 3 phương tiện hư hỏng, trong đó xe khách giường nằm bị nổ lốp, mặt đường hằn dấu vết ma sát.

Cơ quan Công an điều tra vụ việc. Clip: Hằng Nga

Nhận được tin báo Công an xã Phù Mỹ triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ tai nạn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định.

