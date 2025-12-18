Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

(GLO)- Chiều 18-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại khu vực phía Bắc hầm số 3, thuộc xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi. Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng toàn bộ công tác chuẩn bị, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả; chú trọng hoàn thiện kịch bản chi tiết, chương trình văn nghệ chào mừng, công tác lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời bảo đảm kết nối thông suốt các điểm cầu trong tỉnh và với Đài Truyền hình Việt Nam phục vụ truyền hình trực tiếp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao đổi với các đơn vị thi công Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Xuân Định

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88 km, trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60 km, tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Dự án khởi công vào đầu năm 2023, gồm 3 gói thầu xây lắp.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, trao quà động viên đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân đang thi công trên công trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao quà, động viên đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường. Ảnh: Xuân Định

Sau hơn 3 năm thi công, vào ngày 19-12, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai sẽ chính thức thông xe, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch. Dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn có chiều dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư hơn 12.401 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Đến nay, giá trị xây lắp toàn dự án đạt gần 100%, vượt tiến độ đề ra.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho quốc lộ 1, nâng cao năng lực vận tải và bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời góp phần hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên.