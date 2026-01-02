Thắp sáng những mái ấm trong “Chiến dịch Quang Trung”

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CÐ-TTg về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, cùng các văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Ðiện lực miền Trung và UBND tỉnh, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ khôi phục lưới điện sau thiên tai, đơn vị xác định rõ: Ðiện phải đi cùng nhà mới, có nhà là phải có điện để người dân thật sự ổn định cuộc sống.

Sớm cấp điện để ổn định đời sống người dân

Trong tổng thể “Chiến dịch Quang Trung”, công tác tái định cư cho người dân vùng thiên tai được xem là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Toàn tỉnh có 16 dự án, phương án tái định cư với 1.861 hộ dân cần di dời, bố trí chỗ ở ổn định.

Với Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai), đây không chỉ là những công trình kỹ thuật, mà là nơi đặt nền móng cho cuộc sống mới của hàng nghìn người dân.

Công nhân Đội Quản lý điện Quy Nhơn thi công, kết nối lưới điện phục vụ các hộ dân tại khu tái định cư phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: ĐVCC

Ngay từ đầu, PC Gia Lai đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai đầu tư lưới điện song song với tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Thay vì chờ hoàn thiện toàn bộ, ngành điện linh hoạt rút ngắn quy trình kiểm tra, nghiệm thu, sẵn sàng đóng điện ngay khi đủ điều kiện an toàn.

Đến ngày 18-12-2025, PC Gia Lai đã hoàn thành đầu tư lưới điện cho toàn bộ 16 dự án tái định cư; nhiều khu đã được cấp điện đến từng hộ dân. Điều này giúp người dân nhanh chóng an cư, từng bước ổn định sinh hoạt, khôi phục sản xuất.

Ở cấp cơ sở, các đội quản lý điện thể hiện rõ tinh thần “bám dân, bám địa bàn”. Tại khu vực do Đội Quản lý điện Quy Nhơn phụ trách, có 2.191 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 10 nhà sập hoàn toàn. Đội đã thành lập nhiều tổ công tác, làm việc liên tục để thay mới cột điện, dây dẫn, kịp thời cấp điện an toàn cho người dân.

Ông Trần Viết Phi - Đội phó Kỹ thuật Đội Quản lý điện Quy Nhơn - cho biết: “Chúng tôi bám sát từng hộ dân; hễ nhà hoàn thành là triển khai cấp điện ngay, không để người dân phải chờ”.

Đánh giá cao nỗ lực này, bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam - khẳng định: “Sự vào cuộc kịp thời của ngành điện đã góp phần quyết định vào việc ổn định đời sống người dân và thực hiện thành công chiến dịch”.

Tương tự, tại khu vực An Khê - nơi có 13 hộ dân sập nhà hoàn toàn và 449 hộ có nhà bị hư hỏng nặng, Đội Quản lý điện An Khê đã tập trung cao độ nhân lực, vật tư, thiết bị. Đến ngày 25-12-2025, đơn vị hoàn thành cấp điện cho 100% hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà mới theo “Chiến dịch Quang Trung”.

Dựng lại niềm tin

Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 30.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng do bão lũ, trong đó 674 nhà sập hoàn toàn và khoảng 28.000 nhà hư hỏng nặng, buộc phải sửa chữa, xây dựng lại hoặc di dời.

Quy mô thiệt hại lớn đặt ra áp lực chưa từng có cho công tác khắc phục hậu quả, đặc biệt trong bối cảnh cuối năm, thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Trong bức tranh đó, ngành điện đóng vai trò như “người mở đường” cho quá trình tái thiết. Nếu không có điện, nhà mới cũng khó hoàn thiện, sinh hoạt không thể ổn định, sản xuất bị đình trệ.

Nhận thức rõ điều này, PC Gia Lai đã coi công tác cấp điện cho các hộ dân sau bão lũ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn chặt với an sinh xã hội và niềm tin của người dân.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh và các địa phương, PC Gia Lai chủ động phối hợp với UBND các xã, phường để nắm chắc từng danh sách hộ dân, từng tiến độ sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc đồng loạt kiểm tra, sửa chữa lưới điện, củng cố trạm biến áp, sẵn sàng cấp điện mới hoặc cấp điện trở lại ngay khi người dân hoàn thành nhà ở.

Phương châm hành động được quán triệt thống nhất: “Khôi phục nhà đến đâu, điện có tới đó”. Ở nhiều thôn, làng, cán bộ, công nhân ngành điện không chỉ làm nhiệm vụ kỹ thuật mà còn trực tiếp xuống hiện trường, kiểm tra an toàn điện trong từng căn nhà, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn sau thiên tai.

Bà Phạm Thị Lẹ (xã Phù Mỹ Bắc) quan sát thợ đấu nối điện cho gia đình. Ảnh: ĐVCC

Gia đình bà Phạm Thị Lẹ (xã Phù Mỹ Bắc) là một trong những hộ bị sập nhà hoàn toàn. Trong căn nhà mới vừa hoàn thiện, bà xúc động chia sẻ: “Nhà sập rồi, tưởng không biết bao giờ mới ổn định. Nay có nhà, rồi có điện sớm, gia đình tôi mới thật sự yên tâm sinh hoạt, chuẩn bị đón Tết”.

Tính đến ngày 18-12-2025, PC Gia Lai đã cơ bản cấp điện trở lại cho khoảng 28.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng; đồng thời cấp điện mới cho 554 ngôi nhà được xây dựng lại hoặc di dời đến nơi an toàn.

Những con số ấy phản ánh rõ nét sự nỗ lực bền bỉ, âm thầm nhưng mang ý nghĩa đặc biệt lớn lao của ngành điện sau thiên tai.

Về lâu dài, ông Thái Minh Châu - Giám đốc PC Gia Lai - nhấn mạnh: Trách nhiệm xã hội không tách rời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Mỗi công trình điện sau thiên tai không chỉ mang ánh sáng vật lý, mà còn thắp lên niềm tin, tạo nền tảng cho phát triển KT-XH bền vững.

Trong những mái nhà mới vừa dựng lên sau bão lũ, dòng điện đến không chỉ để thắp lên ánh đèn mỗi tối, mà còn thắp lên niềm tin và sự bình yên.

Đó là minh chứng sinh động cho sự đồng hành bền bỉ của ngành điện Gia Lai với người dân - một sự sẻ chia thầm lặng, thiết thực và kịp thời, góp phần giúp bà con vững vàng hơn trên hành trình vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.