Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Công nhân quản lý điện Quy Nhơn vận chuyển vật tư, thiết bị ra đảo Nhơn Châu. Ảnh: ĐVCC

PC Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, củng cố lưới điện; kiểm tra các tuyến đường dây xung yếu; chằng néo cột, thiết bị; chặt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ; đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống thoát nước, mương cáp, đặc biệt tại các trạm 110 kV. Các đội xung kích bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố khi bão ảnh hưởng.

Điển hình như: Tại Đội Quản lý điện Tuy Phước, lực lượng kỹ thuật tiến hành phát quang hành lang tuyến XT475-PSO, kiểm tra thiết bị cách điện, dây dẫn, móng néo xoắn, tời, tó ba chân… Bên cạnh đó, đơn vị phân công trực ứng cứu tại các điểm xung yếu ven biển, đảm bảo xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Đội Quản lý điện Tuy Phước phát quang hành lang tuyến XT475-PSO. Ảnh: ĐVCC

Đội Quản lý điện Bồng Sơn tập trung phát quang tuyến trung thế qua khu vực phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn Nam và Hoài Nhơn; sử dụng xe nâng cắt tỉa những cành cây cao vướng vào đường dây, giảm thiểu khả năng sự cố và thời gian mất điện.

Tại khu vực Ayun Pa nơi đang có mưa lớn kéo dài, đơn vị kịp thời gia cố móng cột tại cột 103, xuất tuyến 471APA bằng tấm tôn, bê tông và đào rãnh thoát nước để chống sạt lở, đảm bảo an toàn vận hành…

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện. Ảnh: ĐVCC

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, PC Gia Lai quyết tâm bảo vệ an toàn hệ thống điện trước, trong và sau bão; đồng thời đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất trên địa bàn.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai ghi nhận: “Cán bộ, công nhân ngành điện luôn thể hiện bản lĩnh trong mọi điều kiện thời tiết. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý điểm xung yếu, không để gián đoạn cấp điện cho nhân dân, đặc biệt tại các vùng trọng điểm, khu vực dễ bị cắt khi mưa lũ”.