Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

dien-luc-gia-lai-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-13-2.jpg
Công nhân quản lý điện Quy Nhơn vận chuyển vật tư, thiết bị ra đảo Nhơn Châu. Ảnh: ĐVCC

PC Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, củng cố lưới điện; kiểm tra các tuyến đường dây xung yếu; chằng néo cột, thiết bị; chặt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ; đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống thoát nước, mương cáp, đặc biệt tại các trạm 110 kV. Các đội xung kích bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố khi bão ảnh hưởng.

Điển hình như: Tại Đội Quản lý điện Tuy Phước, lực lượng kỹ thuật tiến hành phát quang hành lang tuyến XT475-PSO, kiểm tra thiết bị cách điện, dây dẫn, móng néo xoắn, tời, tó ba chân… Bên cạnh đó, đơn vị phân công trực ứng cứu tại các điểm xung yếu ven biển, đảm bảo xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

dien-luc-gia-lai-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-13-8.jpg
Đội Quản lý điện Tuy Phước phát quang hành lang tuyến XT475-PSO. Ảnh: ĐVCC

Đội Quản lý điện Bồng Sơn tập trung phát quang tuyến trung thế qua khu vực phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn Nam và Hoài Nhơn; sử dụng xe nâng cắt tỉa những cành cây cao vướng vào đường dây, giảm thiểu khả năng sự cố và thời gian mất điện.

Tại khu vực Ayun Pa nơi đang có mưa lớn kéo dài, đơn vị kịp thời gia cố móng cột tại cột 103, xuất tuyến 471APA bằng tấm tôn, bê tông và đào rãnh thoát nước để chống sạt lở, đảm bảo an toàn vận hành…

dien-luc-gia-lai-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-13-3.jpg
Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện. Ảnh: ĐVCC

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, PC Gia Lai quyết tâm bảo vệ an toàn hệ thống điện trước, trong và sau bão; đồng thời đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất trên địa bàn.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai ghi nhận: “Cán bộ, công nhân ngành điện luôn thể hiện bản lĩnh trong mọi điều kiện thời tiết. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý điểm xung yếu, không để gián đoạn cấp điện cho nhân dân, đặc biệt tại các vùng trọng điểm, khu vực dễ bị cắt khi mưa lũ”.

dien-luc-gia-lai-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-13-4.jpg
Công nhân đội Quản lý điện Chư Prông kiểm tra điện lưới ban đêm. Ảnh: ĐVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

Thời sự

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

Thời sự

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Tác phẩm "Hai chương trình, một thất bại" của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đạt giải C.

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải C Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Thời sự

(GLO)- Tối 30-10, lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra tại TP. Hà Nội. Tại buổi lễ, tác phẩm “Hai chương trình, một thất bại” của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) được trao giải C.

null