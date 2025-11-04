Tin nhanh đầu ngày:
- Gia Lai tổ chức kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me vào ngày 18 và 19-11
- Bộ GD&ĐT đề xuất tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù
- Tập huấn chuyên sâu công tác kiểm tra, tuyên truyền về PCCC & CNCH
- Kịp thời cứu sống học sinh lớp 11 nhảy đập tự tử trên sông Côn
- Kinh doanh quần áo không rõ nguồn gốc, 1 công ty ở phường An Khê bị phạt 70 triệu đồng
Nhịp sống hôm nay:
- Gia Lai kích hoạt cao nhất phương án phòng-chống bão Kalmeagi
- Lực lượng Công an Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó bão số 13
Sống khỏe mỗi ngày: Những lưu ý khi sử dụng omega-3
Thời tiết hôm nay: Bão Kalmaegi tiếp tục mạnh thêm, hướng vào miền Trung