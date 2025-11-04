Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai kích hoạt cao nhất phương án phòng-chống bão Kalmeagi

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmeagi-cơn bão được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung Bộ, trong đó có Gia Lai, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó.
Tin nhanh đầu ngày:

- Gia Lai tổ chức kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me vào ngày 18 và 19-11

- Bộ GD&ĐT đề xuất tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù

- Tập huấn chuyên sâu công tác kiểm tra, tuyên truyền về PCCC & CNCH

- Kịp thời cứu sống học sinh lớp 11 nhảy đập tự tử trên sông Côn

- Kinh doanh quần áo không rõ nguồn gốc, 1 công ty ở phường An Khê bị phạt 70 triệu đồng

10:10

Nhịp sống hôm nay:

- Gia Lai kích hoạt cao nhất phương án phòng-chống bão Kalmeagi

- Lực lượng Công an Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó bão số 13

14:54

Sống khỏe mỗi ngày: Những lưu ý khi sử dụng omega-3

17:15

Thời tiết hôm nay: Bão Kalmaegi tiếp tục mạnh thêm, hướng vào miền Trung

