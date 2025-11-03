Gia Lai kích hoạt cao nhất phương án phòng, chống bão Kalmeagi

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmeagi được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung bộ, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai phương án phòng, chống.

Không để người dân leo mái nhà chờ cứu hộ

Dự báo ngày 5-11, bão Kalmaegi có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương phải chủ động di dời dân tại vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; nếu để xảy ra thiệt hại do không tổ chức di dời kịp thời, sẽ xem xét xử lý kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch xã, phường có liên quan.

Hiện nay, các cấp, ngành và địa phương đang tập trung cao độ triển khai công tác ứng phó bão Kalmeagi, với các phương án phòng, chống được kích hoạt ở mức cao nhất.

Trong công tác ứng phó với đợt bão này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là một trong những lực lượng chủ lực, đóng vai trò nòng cốt trong triển khai các phương án phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmeagi, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các đơn vị quân đội của Bộ để sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Quan điểm là chủ động, khẩn trương tuyên truyền và di dời sớm, không để đến khi người dân phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ”.

Chiều 3-11, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xã Nhơn Châu hỗ trợ bà con đưa thuyền thúng lên bờ. Ảnh: ĐVCC

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã đề nghị 135 xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các địa phương khu vực phía Đông, khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất để di dời dân đến nơi an toàn; đồng thời phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an tổ chức sơ tán người và tài sản trước khi bão đổ bộ, chủ động cảnh báo sớm cho các khu vực xung yếu để người dân kịp thời ứng phó.

Xã Tuy Phước Bắc chuẩn bị rào chắn, biển báo cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Thảo Khuy

Đối với khu vực cảng biển, ông Vũ Thế Quang-Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn-cho hay: Hiện tại, khu vực cảng có hơn 80 tàu thuyền đang neo đậu. Đơn vị đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ tàu; những tàu hoàn tất bốc dỡ hàng sẽ được cho rời cảng sớm. Cảng Quy Nhơn tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, hướng dẫn các chủ tàu chọn hướng di chuyển, neo đậu tránh bão an toàn, đồng thời triển khai kế hoạch phòng, chống bão tại cảng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Hiện toàn tỉnh có 4.476 tàu thuyền hoạt động ven bờ, đang neo đậu tại các bến và 1.301 tàu đang hoạt động trên biển. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương ven biển thường xuyên thông tin, hướng dẫn ngư dân di chuyển tàu thuyền đến vị trí neo đậu an toàn.

Đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các địa phương cần huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch mùa màng, gia cố, di dời thuyền, lồng bè nuôi thủy sản đến nơi an toàn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân

Trên địa bàn tỉnh hiện ghi nhận một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Cụ thể, ở khu vực phía Tây tỉnh, tại tuyến đường vận hành trạm 500kV thuộc xã IaLy, đã xảy ra sạt lở đất, chính quyền phải sơ tán 6 hộ với 25 khẩu từ ngày 20-10. Đến nay, các hộ này vẫn chưa thể trở về nơi ở cũ.

Còn ở khu vực phía Đông có 4 điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lũ, gồm: Núi Gành (xã Đề Gi) với 66 hộ với 300 nhân khẩu; Núi Cấm (xã Cát Tiến) 64 hộ với 232 nhân khẩu; Trà Cong (xã An Hòa) 77 hộ với 257 nhân khẩu; thôn 3 (xã Vĩnh Sơn) 40 hộ với 132 nhân khẩu.

Những ngày qua, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương án sơ tán dân tại hai khu vực có nguy cơ cao: Trà Cong (đã sơ tán 6 hộ với 20 nhân khẩu từ ngày 29-10) và Núi Gành (sơ tán xen ghép 15 hộ với 51 nhân khẩu từ ngày 29-10).

Một số khu vực của xã Tuy Phước đã có tình trạng ngập cục bộ. Ảnh: Thảo Khuy

Ông Võ Văn Tài-Chủ tịch UBND xã Đề Gi-cho biết: “Đến nay, địa phương đã sơ tán 15 hộ với 31 nhân khẩu tại khu vực Núi Gành đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của bão sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo nơi ở tạm ổn định cho bà con trong thời gian tránh trú.

Xã đã kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, phân công Ban Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, đồng thời thành lập 2 tổ di dời dân, 1 tổ hậu cần và 1 tổ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân trong vùng nguy cơ sạt lở”.

Tại vùng trũng Tuy Phước Đông, địa phương đang trong tâm thế chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 13. Ông Dương Minh Tân-Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông-cho biết: Đợt mưa kéo dài vừa qua, một số khu vực trên địa bàn, đặc biệt là Phước Hòa và Phước Thắng cũ, đã xảy ra ngập cục bộ. Chính quyền xã đã kịp thời thông báo cho người dân hạn chế đi lại, cho học sinh nghỉ học, đồng thời huy động lực lượng dân quân, Công an, đoàn viên thanh niên túc trực tại các điểm xung yếu để hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Xã Tuy Phước và xã Tuy Phước Bắc cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực cầu Sông Tranh - nơi thường xảy ra ngập sâu. Ảnh: Thảo Khuy

“Trước diễn biến phức tạp của bãoKalmeagi, xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó, đồng thời phân công lực lượng bám địa bàn, chuẩn bị phương án di dời các hộ vùng trũng, vùng có nguy cơ cao, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân”-ông Dương Minh Tân nhấn mạnh.

Là hộ dân sinh sống tại khu vực trũng thấp, chị Nguyễn Thị Phương Trúc (thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông) chia sẻ: “Vừa qua, tuyến đường chúng tôi thường đi lại bị ngập nhưng đã được chính quyền rào chắn và cảnh báo kịp thời. Trước diễn biến của bão Kalmeagi, qua loa phát thanh và hệ thống tuyên truyền, chúng tôi nắm được tình hình, đã chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực, thực phẩm để yên tâm hơn khi bão đến”.

Một xóm nhỏ ở thôn Kim Xuyên (xã Tuy Phước Đông) bị ngập sau đợt mưa kéo dài, địa phương đã cắm biển cảnh báo. Ảnh: Thảo Khuy

Là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, Nhơn Châu đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bão Kalmeagi nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản.

Theo ông Dương Hiệp Hưng-Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, từ ngày 3-11, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, trung bình 2 giờ phát thông tin về tình hình mưa bão để người dân kịp thời nắm bắt, chủ động ứng phó. Chiều ngày 3-11, UBND xã đã hỗ trợ ngư dân di chuyển thuyền thúng vào khu vực neo đậu an toàn, tổ chức chằng chống cẩn thận; các tàu lớn được hướng dẫn di chuyển đến nơi tránh trú bão phù hợp.

Cán bộ, chiến sĩ xã Nhơn Châu hỗ trợ người dân xúc cát, chằng chống nhà cửa trước bão. Ảnh: ĐVCC

Đối với các lồng bè nuôi thủy sản, người dân chủ động gia cố, chằng buộc chắc chắn nhằm hạn chế thiệt hại, tránh mất trắng tài sản. Địa phương cũng huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên hỗ trợ 23 hộ neo đơn chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn.

Đến nay, xã đã bố trí 9 điểm tránh trú bão cho người dân; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm dự phòng, gồm 15 tấn gạo, 4 tấn hàng dự trữ của lực lượng vũ trang và hơn 500 thùng mì tôm, sẵn sàng bảo đảm nhu cầu thiết yếu trong thời gian bão đổ bộ.