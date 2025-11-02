Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Tuy Phước Bắc kịp thời khắc phục sự cố sạt lở đê sông Gò Chàm

HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
(GLO)- Ngày 2-11, xã Tuy Phước Bắc đã huy động nhiều lực lượng kịp thời gia cố một đoạn đê xung yếu của sông Gò Chàm bị sạt lở, có hiện tượng nước rò rỉ, thẩm thấu qua thân đê.

Theo đó, trong lúc đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão, cán bộ thôn An Cửu phát hiện một đoạn đê sông Gò Chàm dài khoảng 10 m bị sạt lở, có hiện tượng nước rò rỉ, thẩm thấu qua thân đê nên đã báo cáo lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc.

573001539-716013088180035-6610870000623273644-n.jpg
Nhiều lực lượng được huy động để xử lý sạt lở đê sông Gò Chàm. Ảnh: ĐVCC

Sau khi nhận thông tin, xã Tuy Phước Bắc lập tức vận hành cơ chế “4 tại chỗ” và huy động 60 nhân công tiến hành gia cố, khắc phục đoạn đê này.

z7180422682245-8bfa079991cafbb34f7b24e1e83abd21.jpg
Các lực lượng đã dùng khoảng 1.200 bao cát để gia cố đoạn đê xung yếu của sông Gò Chàm. Ảnh: ĐVCC

Với tinh thần khẩn trương, các lực lượng đã tiến hành đóng cọc tre, vận chuyển khoảng 1.200 bao cát kịp thời gia cố đoạn đê, đảm bảo an toàn cho khoảng 50 hộ dân ở xóm 7 (thôn An Cửu) ở phía hạ lưu.

doan-de-song-go-cham-bi-sat-lo-da-duoc-gia-co.jpg
Đoạn đê xung yếu của sông Gò Chàm đã được gia cố. Ảnh: ĐVCC

Theo lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc, những ngày qua, do mưa lớn và việc xả lũ của các hồ đập phía thượng nguồn, mực nước ở hạ nguồn sông Côn chảy qua địa bàn xã Tuy Phước Bắc tăng nhanh, gây ngập và tạm thời chia cắt một số tuyến đường trên địa bàn xã.

z7180422462890-08a816488d842e7f2513e28b88e60e28.jpg
Lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng túc trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và lắp đèn tín hiệu ban đêm, tuyệt đối không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

