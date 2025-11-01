Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông

(GLO)- Mưa lớn những ngày qua đã khiến một số khu vực tại xã Bình Phú bị sạt lở. Trong ngày 1-11, các cơ quan chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông.

khac-phuc-sat-lo-tren-tuyen-duong-tranh-phia-nam-thi-tran-phu-phong.jpg
Lực lượng chức năng huy động phương tiện khắc phục sạt lở trên tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong. Ảnh: H.P

Tại tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (đoạn qua địa bàn xã Bình Phú), do mưa lớn những ngày qua nên mái ta luy ở một số đoạn bị sạt, mang theo bùn đất, đá tràn xuống mặt đường. Nặng nhất là ở khu vực chân đèo Cẩm Lưu, bùn đất và đá tràn xuống mặt đường khá nhiều.

mg-6176.jpg
Mái ta luy bị sạt lở. Ảnh: H.P

Trong sáng 1-11, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục. Đến trưa 1-11, chỉ còn một lượng ít bùn đất trên mặt đường. Dự kiến việc khắc phục sẽ được đơn vị hoàn thành trong ngày hôm nay.

mg-6178.jpg
Bùn, đất tràn xuống mặt đường. Ảnh: H.P
mg-6151.jpg
Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo một khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: H.P
mg-6155.jpg
Công nhân thi công gia cố mái ta luy một khu vực có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong. Ảnh: H.P

Tại tuyến đường liên thôn Hòa Hiệp-Vĩnh An, trong ngày 31-10, UBND xã Bình Phú đã huy động lực lượng dân quân khẩn trương ra quân dọn dẹp đất đá, khơi thông mặt đường. Đến trưa 1-11, xã đã giải phóng toàn bộ đất, đá trên mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông, giúp bà con đi lại thuận lợi.

z7177680088955-c3f1a6321f032f23505b43cca4d1be48.jpg
Xã Bình Phú huy động lực lượng dân quân dọn dẹp tuyến đường liên thôn Hòa Hiệp-Vĩnh An. Ảnh: H.P
