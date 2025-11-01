Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông

Tại tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (đoạn qua địa bàn xã Bình Phú), do mưa lớn những ngày qua nên mái ta luy ở một số đoạn bị sạt, mang theo bùn đất, đá tràn xuống mặt đường. Nặng nhất là ở khu vực chân đèo Cẩm Lưu, bùn đất và đá tràn xuống mặt đường khá nhiều.
Trong sáng 1-11, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục. Đến trưa 1-11, chỉ còn một lượng ít bùn đất trên mặt đường. Dự kiến việc khắc phục sẽ được đơn vị hoàn thành trong ngày hôm nay.
Tại tuyến đường liên thôn Hòa Hiệp-Vĩnh An, trong ngày 31-10, UBND xã Bình Phú đã huy động lực lượng dân quân khẩn trương ra quân dọn dẹp đất đá, khơi thông mặt đường. Đến trưa 1-11, xã đã giải phóng toàn bộ đất, đá trên mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông, giúp bà con đi lại thuận lợi.