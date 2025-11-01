Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông

(GLO)- Mưa lớn những ngày qua đã khiến một số khu vực tại xã Bình Phú bị sạt lở. Trong ngày 1-11, các cơ quan chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện khắc phục sạt lở trên tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong. Ảnh: H.P

Tại tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (đoạn qua địa bàn xã Bình Phú), do mưa lớn những ngày qua nên mái ta luy ở một số đoạn bị sạt, mang theo bùn đất, đá tràn xuống mặt đường. Nặng nhất là ở khu vực chân đèo Cẩm Lưu, bùn đất và đá tràn xuống mặt đường khá nhiều.

Mái ta luy bị sạt lở. Ảnh: H.P

Trong sáng 1-11, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục. Đến trưa 1-11, chỉ còn một lượng ít bùn đất trên mặt đường. Dự kiến việc khắc phục sẽ được đơn vị hoàn thành trong ngày hôm nay.

Bùn, đất tràn xuống mặt đường. Ảnh: H.P

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo một khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: H.P

Công nhân thi công gia cố mái ta luy một khu vực có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong. Ảnh: H.P

Tại tuyến đường liên thôn Hòa Hiệp-Vĩnh An, trong ngày 31-10, UBND xã Bình Phú đã huy động lực lượng dân quân khẩn trương ra quân dọn dẹp đất đá, khơi thông mặt đường. Đến trưa 1-11, xã đã giải phóng toàn bộ đất, đá trên mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông, giúp bà con đi lại thuận lợi.