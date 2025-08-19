Danh mục
Khánh thành tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong

(GLO)- Sáng 19-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong tại Km1+000 thuộc dự án (cách nút giao với Quốc lộ 19 tại Km31+350 khoảng 1 km), xã Tây Sơn.

Dự lễ có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo và nhân dân 2 xã Tây Sơn và Bình Phú-nơi Dự án đi qua.

050feeb5b56a3d34647b.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Dung

Dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong đi qua địa bàn 2 xã Tây Sơn và Bình Phú. Tuyến đường có chiều dài khoảng 17,98 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h; nền đường rộng 12 m; mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 11 m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Dự án được khởi công từ tháng 8-2022 với tổng mức đầu tư hơn 791 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 440 tỷ đồng.

Trải qua 3 năm triển khai xây dựng, Dự án trải qua nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, nhất là các hộ dân phải di dời, nhường đất cho dự án và sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn.

3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Kiều Vy

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong là dự án then chốt, được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025. Công trình có vai trò trong việc kết nối giao thông trục Đông-Tây giữa khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; góp phần giảm tải áp lực giao thông qua trung tâm đô thị Phú Phong; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, hành khách và mở ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch Tây Sơn và toàn tỉnh.

Để công trình phát huy hiệu quả tối đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và đơn vị quản lý thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông và tuổi thọ công trình.

4.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam
﻿thị trấn Phú Phong. Ảnh: Kiều Vy

Các sở, ngành, địa phương nhanh chóng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch liên quan dọc hai bên tuyến đường, khai thác quỹ đất hợp lý để phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030, đồng thời tạo động lực đưa tỉnh nhà bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Khánh thành dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong là một trong những sự kiện thuộc chuỗi Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) do UBND tỉnh tổ chức cùng ngày.

5.jpg
Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong là dự án then chốt, được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Kiều Vy

Sự kiện này cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc tham gia đóng góp cho sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần đưa đất nước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

