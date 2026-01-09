Làng Bi và Tăng Lôm chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Lãnh đạo xã Ia O tặng quà cho các đại biểu làng Tăng Lôm. Ảnh: Công Cường

Thực hiện chương trình kết nghĩa, làng Bi và làng Tăng Lôm đã chủ động chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phòng-chống tội phạm. Từ đó, tạo sự đoàn kết và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồn biên phòng và Công xã Ia O tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Công Cường

Tại chương trình, 2 làng đã ôn lại truyền thống, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung và chính quyền, lực lượng vũ trang cùng nhân dân xã Ia O và xã Nhang nói riêng.

Đồng thời, 2 bên đã thông tin cho nhau về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội; công tác phối hợp và đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới.