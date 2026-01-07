BĐBP tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 6 phường, xã khu vực biên giới đất liền

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

CÔNG CƯỜNG
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 7-1, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết nghĩa với các phường Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú và xã Gào. Tham dự lễ có lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và đại diện các địa phương.

Tại lễ ký kết, lực lượng BĐBP tỉnh và các địa phương đã thống nhất thực hiện các nội dung, chương trình phối hợp như công tác quốc phòng, an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các hoạt động hướng về nhân dân trên khu vực biên giới. Đồng thời xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh công tác dân vận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

lanh-dao-bdbp-tinh-va-cac-dia-phuong-ky-ket-nghia.jpg
Lãnh đạo BĐBP tỉnh và các địa phương ký kết quy chế phối hợp trong chương trình kết nghĩa. Ảnh: Công Cường

Lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các phường, xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương; tổ chức các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

BĐBP cùng lực lượng tại địa phương tích cực thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”; hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

lanh-dao-bdbp-tinh-tang-qua-luu-niem-cho-cac-don-vi.jpg
Lãnh đạo BĐBP tỉnh tặng quà lưu niệm cho các địa phương. Ảnh: Công Cường

Xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP và người dân khu vực biên giới; huy động sức mạnh của nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phòng chống tội phạm; cùng nhau giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn tại địa bàn...

