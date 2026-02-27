Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

UBND tỉnh Gia Lai và VTV thống nhất các nội dung truyền thông về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

MAI LÂM

(GLO)- Chiều 27-2, tại TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh Gia Lai và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có buổi làm việc để thống nhất các nội dung truyền thông về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

nam-du-lich-quoc-gia-1.jpg
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai tặng quà cho VTV. Ảnh: ĐVCC

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất các nội dung hợp tác như thông tin kịp thời, đa dạng về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 trên các kênh của VTV, trong đó có tổ chức truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc.

nam-du-lich-quoc-gia-3.jpg
Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng (phải) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó là nhiều tin, phóng sự, chuyên mục về các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ của Năm Du lịch quốc gia như: Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội Hoa dã quỳ Chư Đang Ya, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, Lễ hội Cà phê đặc sản Gia Lai, Hội thảo quốc tế về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên lần thứ hai, Liên hoan phim Cánh diều vàng…

nam-du-lich-quoc-gia-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng cảm ơn VTV, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã luôn quan tâm, hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác truyền thông trong những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ hy vọng sự quan tâm hỗ trợ của VTV sẽ góp phần giúp Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được tổ chức thành công, quảng bá hiệu quả hình ảnh sản phẩm du lịch tỉnh Gia Lai cũng như toàn quốc đến các quốc gia khác trên thế giới.

Qua đó, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng cả về quy mô, chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế.

