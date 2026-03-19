Gia Lai sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027

(GLO)- Ngày 19-3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia APEC 2027 có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai để khảo sát cơ sở vật chất chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai có tốc độ phát triển kinh tế khá, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu và đầu tư. Hệ thống hạ tầng, đặc biệt là giao thông, du lịch và dịch vụ được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Đáng chú ý, trong bối cảnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến, thu hút du khách. Đây là thuận lợi để Gia Lai từng bước tham gia phục vụ các hoạt động đối ngoại đa phương quy mô lớn như APEC.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Đoàn công tác đề nghị tỉnh cần sớm thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành nhằm rà soát, đánh giá cụ thể các điều kiện về hạ tầng, dịch vụ, an ninh, đối ngoại… để có kế hoạch chuẩn bị phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định sẽ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ địa phương trong công tác chuẩn bị, đặc biệt là về nghiệp vụ đối ngoại và kết nối quốc tế. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ Ngoại giao sẽ tổng hợp, xây dựng kế hoạch, báo cáo Ủy ban Quốc gia APEC 2027 xem xét, quyết định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn đoàn công tác đã đến khảo sát tại địa phương. Sau sáp nhập, công tác ngoại giao kinh tế của Gia Lai bước đầu đạt kết quả, đang được định hướng phù hợp với tình hình mới; qua đó góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa của Gia Lai.

Các giá trị văn hóa và tài nguyên du lịch được kỳ vọng trở thành lợi thế trong thu hút các hoạt động đối ngoại quốc tế.

Đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Tỉnh Gia Lai khẳng định sẵn sàng đồng hành, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027; bảo đảm yêu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo, đồng thời gắn với quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh địa phương đến đại biểu, du khách quốc tế.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác đã khảo sát một số địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo do tỉnh đề xuất nhằm đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, khả năng đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027.

