Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 14-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm và làm việc với ông Ahn Ki Joon - Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đại diện Học viện King Sejong Quy Nhơn cho biết: Đến nay, Học viện đã đào tạo gần 3.000 học viên tiếng Hàn. Riêng học kỳ II năm nay có 282 học viên đăng ký theo học tại 17 lớp, trong đó có 3 lớp tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Học viện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa người dân 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Cùng với hoạt động đào tạo ngôn ngữ, Học viện King Sejong Quy Nhơn đã ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp du lịch, khách sạn nhằm mở rộng các lớp học tiếng Hàn miễn phí, đào tạo tiếng Hàn chuyên ngành du lịch - khách sạn và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của quận Yongsan đối với Quy Nhơn, đặc biệt là việc thành lập Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại địa phương; qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo và giao lưu văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) giới thiệu với Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn về danh mục dự án mời gọi đầu tư tại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Gia Lai xem việc hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách thu hút đầu tư; đồng thời đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh đến thị trường Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng duy trì chương trình học bổng du học Hàn Quốc dành cho nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong năm nay; đồng thời mở rộng đối tượng tuyển chọn trên phạm vi toàn tỉnh vào năm học sau, đặc biệt ưu tiên các học sinh nữ có thành tích học tập xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) thăm một số phòng làm việc của Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng

Liên quan các kiến nghị của Quận Yongsan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giao Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ Văn phòng Thường trực Quận Yongsan hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập Văn phòng theo quy định; phối hợp chuẩn bị nội dung tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư, tham gia các lễ hội lớn tại Pleiku vào cuối năm nay.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế rà soát các dự án hợp tác y tế, phối hợp tham mưu mời đoàn y tế của Bệnh viện Đại học Soochunhyang - Hàn Quốc sang Gia Lai triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, Hiệp hội Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai.

Đại diện quận Yongsan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong chặng đường phát triển sắp tới, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả và lâu dài giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

