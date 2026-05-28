Gia Lai mở rộng hợp tác với các đối tác Pháp ngữ trên nhiều lĩnh vực

(GLO)- Bên lề Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ, sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với các đoàn đại sứ các nước tại Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam và Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) tiếp đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi tiếp ông Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, giáo dục, môi trường, năng lượng tái tạo, xúc tiến đầu tư và thương mại.

Nổi bật là các hoạt động của Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE do Giáo sư Trần Thanh Vân sáng lập. Từ năm 2013 đến nay, ICISE đã tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc tế quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, trong đó có nhiều giáo sư đạt giải Nobel và giải Fields. Đây được xem là cầu nối quan trọng trong hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quán Pháp tiếp tục hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức của Pháp tìm hiểu cơ hội hợp tác với tỉnh trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, môi trường, năng lượng tái tạo, thương mại và đầu tư; đồng thời, hỗ trợ triển khai giảng dạy tiếng Pháp trong trường học, đào tạo giáo viên và xây dựng môi trường học tiếng Pháp phù hợp tại địa phương.

Đại sứ Olivier Brochet đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ và cam kết tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa Pháp với Gia Lai, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, biến đổi khí hậu và nghiên cứu hải dương học.

Đại sứ cũng bày tỏ kỳ vọng các dự án như: Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS, Trạm quan trắc Hải dương học và chương trình đối thoại về biến đổi khí hậu tại Quy Nhơn sẽ sớm được triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) tặng quà cho ông Pierre du Ville - Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam. Ảnh: Trung Nghĩa

Tiếp ông Pierre du Ville - Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác với các đối tác nói tiếng Pháp, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Gia Lai có thế mạnh về nông nghiệp với các sản phẩm đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả cùng điều kiện tự nhiên đa dạng, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, hợp tác khoa học công nghệ và đào tạo tiếng Pháp.

Ông Pierre du Ville đánh giá cao tiềm năng phát triển của Gia Lai cũng như vai trò của ICISE trong kết nối cộng đồng khoa học và Pháp ngữ quốc tế; đồng thời, cam kết tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác về giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giữa Gia Lai với các đối tác nói tiếng Pháp.

Tiếp bà Touch Sopharat - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng thông tin một số kết quả nổi bật trong hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương của Campuchia thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) tặng quà bà Touch Sopharat - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo đó, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm, làm việc với các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear, Kampong Thom nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai các bản ghi nhớ hợp tác và duy trì trao đổi thường xuyên giữa các bên để phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn phía Campuchia tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác thương mại, logistics, hiện đại hóa cửa khẩu và triển khai cơ chế “Một cửa - Một lần dừng”, cửa khẩu số tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh - Oyadav.

Bà Touch Sopharat đánh giá cao các đề xuất hợp tác của tỉnh Gia Lai và cho biết, Campuchia đặc biệt quan tâm tháo gỡ các rào cản thương mại, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại sứ cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.