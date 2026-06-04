(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải bám sát kịch bản tăng trưởng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Ngày 4-6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2026.

Nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đinh Hữu Hòa cho biết: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Toàn tỉnh đã xuống giống hơn 43.200 ha cây trồng vụ hè thu, đạt 74,5% kế hoạch; đồng thời chuyển đổi trên 5.000 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Chăn nuôi phát triển ổn định, giá heo hơi ở mức cao giúp người dân mạnh dạn tái đàn. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 280 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi với tổng diện tích hơn 12.770 ha.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 13,29% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 5 tháng tăng khoảng 9%. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao như thủy hải sản chế biến, gạch ốp lát, điện mặt trời, đường RS và các mặt hàng may mặc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đinh Hữu Hòa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5 và 5 tháng năm 2026. Ảnh: Quang Tấn

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm đạt hơn 88.400 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Ngành du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng khi đón gần 7 triệu lượt khách, tăng 16,5%; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 15.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

“Đáng chú ý, công tác thu hút đầu tư tiếp tục có bước đột phá. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 110 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 128.359 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.726 doanh nghiệp, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2025” - ông Hòa thông tin.

Dù nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, song một số lĩnh vực vẫn chưa đạt kỳ vọng. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất mới đạt 29,5% dự toán năm và giảm 14,2% so với cùng kỳ. Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cân đối nguồn lực đầu tư phát triển của địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Trong khi đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp. Đến cuối tháng 5, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 3.402 tỷ đồng, tương đương khoảng 22% kế hoạch vốn được giao. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh Gia Lai đang triển khai nhiều công trình trọng điểm mang tính động lực như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát cùng hàng loạt dự án giao thông kết nối liên vùng.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn, qua kiểm tra hầu hết các dự án trên đều đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác đền bù giải phóng mặt bằng và việc bố trí vốn kịp thời cho các dự án trọng điểm này. Bên cạnh đó, việc bố trí tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Trong khi đó, Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án công nghiệp, năng lượng, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, chủ động rà soát các quỹ đất phát triển công nghiệp, thương mại, logistics… làm cơ sở thu hút đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, hạ tầng thương mại thiết yếu.

Nhận diện "điểm nghẽn" để kịp thời tháo gỡ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận định tỉnh vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, tuy nhiên mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10-12% trong năm 2026 đang đối mặt với không ít thách thức. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng đã đề ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động nhận diện sớm các khó khăn, điểm nghẽn để kịp thời tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Cảng hàng không Phù Cát.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai nhanh, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện phương án giá đất. Xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành, trong đó có chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thu hút đầu tư… Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Công Thương tập trung triển khai phát triển năng lượng tái tạo, khu công nghiệp; chú trọng phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai công tác quy hoạch nhằm điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống quy hoạch chung đô thị, nông thôn cùng các khu chức năng trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo cho sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, tập trung triển khai các dự án xây dựng cấp bách; khu vực Tây Gia Lai đang bước vào mùa mưa, cần tập trung hoàn thiện hồ sơ để khi bước vào mùa khô có thể triển khai thi công ngay.

Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, điều hành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, nhận diện các chỉ tiêu chưa đạt, đánh giá cụ thể từng ngành, từng địa phương để tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp.

Sở Nội vụ tập trung triển khai đánh giá KPI đối với các cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện hiệu quả việc sắp xếp thôn, làng, tổ dân phố theo quy định. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động chuẩn bị và triển khai các hoạt động thuộc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026. Sở Y tế tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan; phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Quang Tấn

Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, tham mưu cắt giảm thủ tục hành chính theo hướng đột phá, hiệu quả; kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện.

Văn phòng UBND tỉnh được giao rà soát, cắt giảm tối đa các quy trình, thủ tục hành chính không cần thiết nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả xử lý công việc.

Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; kiên quyết chấn chỉnh tình trạng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư, nhất là tại khu vực phía Tây của tỉnh để sẵn sàng triển khai thi công khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Đồng thời, rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn, đánh giá tiến độ thực hiện, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Các địa phương cũng cần tập trung giải ngân vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng AI trong cập nhật và quản lý dữ liệu.

Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Căn cứ kịch bản tăng trưởng được giao để triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, không để các điểm nghẽn ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của địa phương.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là tại các xã trọng điểm khu vực phía Tây của tỉnh.