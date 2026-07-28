Kbang cần quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kbang vào chiều 28-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đề nghị Kbang cần triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kbang, trong điều kiện vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc lớn, địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp thôn, làng và đơn vị sự nghiệp công lập; hoạt động của hệ thống chính trị từng bước đi vào nền nếp, cơ bản bảo đảm liên tục, thông suốt.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kbang Nguyễn Thanh Dũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Ảnh: N.H

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Các quy chế, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát được ban hành tương đối đầy đủ. Công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai khá đồng bộ.

Nền kinh tế của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm 6 tháng đầu năm 2026 đạt 7,94%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 26,2 tỷ đồng, bằng 102,42% dự toán tỉnh giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt 83,3%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến phát biểu giải đáp các đề xuất, kiến nghị của xã Kbang. Ảnh: N.H

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giảm nghèo được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 97%; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 96,3%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,75%.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Kbang hiện có 39 tổ chức đảng trực thuộc, 1.476 đảng viên. Trong 7 tháng đầu năm, các chi bộ đã kết nạp 31/43 đảng viên mới, đạt 72,09% chỉ tiêu năm.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nêu một số khó khăn như: Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở một số lĩnh vực còn lúng túng; tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức chưa thật sự hợp lý, vừa thừa biên chế cơ học, vừa thiếu nhân lực có chuyên môn sâu về đầu tư, xây dựng, tài nguyên, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và văn thư - lưu trữ; một số vị trí phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tiềm năng về phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch chưa được khai thác tương xứng. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đạt mục tiêu đề ra.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Kbang đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn đầu tư tuyến đường từ trung tâm xã Kbang đi khu vực Lơ Ku, Đak Smar; ban hành hướng dẫn cụ thể về đối tượng cán bộ hưu trí thuộc diện được chăm sóc sức khỏe theo Quy định số 996-QĐ/TU; ban hành tiêu chí xác định cụ thể đối với từng đối tượng dôi dư sau sắp xếp nhập thôn, làng, làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP công bằng, đúng quy định.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền rà soát, bổ sung cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sớm ban hành đầy đủ quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo/khiếu nại; quy trình xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ do cấp ủy quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kbang. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Kbang đã đạt được trong thời gian qua.

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng phát triển cho cả nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoạt động thực chất, hiệu quả. Khẩn trương kiện toàn các chức danh còn khuyết; rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ; khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ và kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, nhất là các chi bộ thôn, làng sau sắp xếp; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả; việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trên lĩnh vực kinh tế, xã Kbang cần tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xác định rõ động lực phát triển trong giai đoạn mới. Địa phương cần phát huy vai trò là trung tâm phát triển của khu vực phía Tây Bắc tỉnh; tập trung phát triển đồng bộ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và liên kết theo chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả các vùng sản xuất cà phê, cao su, mía, mắc ca, cây ăn quả và chăn nuôi tập trung; tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững.

Quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông, lâm sản; hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, địa phương cần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các dự án trọng điểm, giải ngân đầu tư công và phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy lợi Đăk Jăng, đập dâng sông Ba và các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, quỹ đất và các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư Cụm công nghiệp làng Đak Smar, ưu tiên các dự án chế biến nông, lâm sản, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; bảo đảm phù hợp quy hoạch, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực.

Ngoài ra, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn.