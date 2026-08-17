Gia Lai kiểm tra tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, trong 2 ngày 15 và 16 - 8, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh do Công an tỉnh chủ trì đã kiểm tra, rà soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tại các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh.

Đoàn gồm 3 tổ, với 21 thành viên đến từ Công an tỉnh, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Tư pháp, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thanh tra tỉnh.

Các tổ công tác trực tiếp làm việc với UBND các xã, phường để đối chiếu hồ sơ quản lý tàu cá với thực tế; rà soát, xác định tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; đồng thời tập hợp hồ sơ, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Tổ 2 đang kiểm tra tại phường Quy Nhơn. Ảnh: N.T

Cụ thể, Tổ 1 kiểm tra tại các địa phương Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc; Tổ 2 tại Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Nhơn Châu, Cát Tiến; Tổ 3 tại Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc.

Đợt kiểm tra diễn ra trong Tháng cao điểm (từ ngày 15 - 8 đến 15 - 9) chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm làm rõ thực trạng quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tại cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tàu cá vi phạm quy định về khai thác thủy sản, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả chống khai thác trên địa bàn tỉnh.