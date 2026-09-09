Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại An Khê và Bình An

(GLO)- Ngày 9-9, đoàn công tác do bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề việc quản lý, sử dụng tài sản công tại phường An Khê và xã Bình An.

Nội dung giám sát nhằm nắm bắt tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tại địa phương.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo phường An Khê. Ảnh: N.H

Báo cáo tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo phường An Khê cho biết: Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ ngày 1-7-2025, UBND phường đã rà soát, sắp xếp, bố trí lại các cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy mới.

Đồng thời, xác định các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng theo chức năng cũ để quản lý, bố trí và đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo phường An Khê báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Phường An Khê đã rà soát 13 trụ sở làm việc, với tổng diện tích đất 49.331 m2, diện tích sàn xây dựng hơn 7.049 m2. Trong đó, 10 cơ sở đã được bố trí sử dụng, 3 cơ sở dôi dư đang tiếp tục được xử lý.

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với phường An Khê. Ảnh: N.H

Tại xã Bình An, có 4 cơ sở nhà, đất được tiếp nhận nguyên trạng sau sắp xếp, với tổng diện tích đất 25.937 m2, tổng diện tích xây dựng 3.938,4 m2 và tổng diện tích sàn sử dụng 6.745,8 m2. Sau khi tiếp nhận, có 3 cơ sở tiếp tục được bố trí sử dụng cho các cơ quan, đơn vị; 1 cơ sở dôi dư là trụ sở UBND xã Tây Vinh (cũ) đang được xây dựng phương án chuyển đổi công năng để phục vụ hoạt động của Trạm Y tế xã Bình An.

Ông Đồng Ngọc Ba - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và tư pháp của Quốc hội, Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với phường An Khê. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, UBND phường An Khê và UBND xã Bình An đề nghị UBND tỉnh quan tâm phê duyệt phương án bổ sung đối với các cơ sở nhà, đất, làm cơ sở để địa phương thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo về giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng, khai thác, cho thuê và các hình thức xử lý khác theo quy định.

Đồng thời, hướng dẫn địa phương hoàn thiện những nội dung còn thiếu hoặc cần điều chỉnh, nhằm rút ngắn thời gian xử lý tài sản công và đất đai sau sắp xếp.

Quang cảnh buổi làm việc với lãnh đạo xã Bình An. Ảnh: N.H

Kết luận tại buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đánh giá cao nỗ lực của UBND phường An Khê và UBND xã Bình An trong việc tiếp nhận, quản lý, bố trí sử dụng các trụ sở làm việc sau sắp xếp. Bà Siu Hương nhấn mạnh: Quản lý và sử dụng tài sản công dôi dư là vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, đòi hỏi việc quản lý, khai thác, sử dụng phải thực hiện đồng bộ với quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hiệu quả, chống lãng phí.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại trụ sở phường An Phước (cũ). Ảnh: N.H

Đoàn giám sát đề nghị UBND phường An Khê và UBND xã Bình An tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp; hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công đã giao cho các phòng, đơn vị chuyên môn. Đối với những vướng mắc, phát sinh, địa phương cần kịp thời xử lý hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại trụ sở xã Tây Vinh (cũ). Ảnh: N.H

Cùng ngày, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại một số trụ sở dôi dư trên địa bàn phường An Khê và xã Bình An gồm trụ sở phường An Phước (cũ) và trụ sở xã Tây Vinh (cũ).