(GLO)- Chiều 24-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp, làm việc với Giáo sư Cổ Minh Đức - Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon và Đại học Paris 12 (Cộng hòa Pháp), kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ (AFS).

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao đổi về những tiềm năng, lợi thế của Gia Lai cũng như các cơ hội tăng cường hợp tác với các đối tác Pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) trao đổi với Giáo sư Cổ Minh Đức về tiềm năng hợp tác giữa Gia Lai và vùng Normandie (Pháp). Ảnh: Dũng Nhân

Một trong những nội dung được trao đổi là khả năng hợp tác với vùng Normandie, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên. Phía Pháp có kinh nghiệm trong xây dựng các trung tâm thể thao thành tích cao, đào tạo, nghiên cứu và y học thể thao; trong khi Gia Lai có lợi thế về điều kiện tự nhiên, phù hợp để phát triển các loại hình thể thao dưới nước, võ thuật và du lịch sức khỏe.

Theo định hướng được trao đổi, hai bên có thể nghiên cứu hình thành mô hình Trung tâm Thể thao - Sức khỏe Gia Lai, hướng tới phục vụ nhiều nhóm đối tượng, từ trẻ em, thanh thiếu niên, vận động viên thành tích cao đến người cao tuổi và người cần phục hồi chức năng. Trung tâm cũng có thể trở thành nơi kết nối giữa các cơ sở đào tạo, bệnh viện, bác sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các câu lạc bộ thể thao.

Cùng với đó là ý tưởng hình thành Phòng thí nghiệm quốc tế về đổi mới thể thao - sức khỏe, tập trung nghiên cứu đa ngành về thể thao, phòng bệnh và sức khỏe cộng đồng; đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực y học thể thao.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn thông qua chuyến công tác, Giáo sư Cổ Minh Đức sẽ có thêm những thông tin thực tế về Gia Lai, từ đó kết nối tỉnh với các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Pháp.

Giáo sư Cổ Minh Đức cho biết: Theo chương trình làm việc tại Gia Lai, đoàn công tác sẽ tiếp tục khảo sát các cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp và một số địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế; qua đó xác định những nội dung hợp tác cụ thể và các đầu mối có thể tiếp tục kết nối với đối tác Pháp sau chuyến thăm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải qua) trao quà lưu niệm cho Giáo sư Cổ Minh Đức và đoàn công tác. Ảnh: Dũng Nhân

Đặc biệt, định hướng hợp tác giữa Gia Lai với vùng Normandie có rất nhiều tiềm năng, không chỉ tạo thêm sản phẩm mới về thể thao, chăm sóc sức khỏe và du lịch mà còn góp phần kết nối nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ với phát triển kinh tế địa phương. Do đó, đoàn công tác sẽ nghiên cứu các nhu cầu hợp tác cụ thể, lựa chọn những lĩnh vực, đối tác phù hợp để tiếp tục kết nối với tỉnh Gia Lai.