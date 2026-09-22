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Thời sự

Dự kiến sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, Vietnamnet, VOV)

(GLO)- Theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 18-9-2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia, kết hợp diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào ngày 3-2-2030.

Theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về việc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030) được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia. Hoạt động trọng tâm gồm lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào ngày 3-2-2030.

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Diễu binh, diễu hành trên đường phố Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thạch Thảo/Vietnamnet

TP. Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Riêng hoạt động diễu binh, diễu hành, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP. Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Bên cạnh lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, dịp này dự kiến có các hoạt động gặp mặt, tri ân cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu; gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ và những người có đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Một nội dung quan trọng khác là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo; đồng thời tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Dịp này cũng dự kiến có hội thảo khoa học quốc gia tại Hà Nội với chủ đề “100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầm nhìn và sứ mệnh”, triển khai các hoạt động xuất bản, tái bản sách, tài liệu, ấn phẩm và triển lãm quốc gia về chặng đường 100 năm.

Trước đó, ngày 3-9-2026, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 91-KL/TW về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của giai đoạn này.

Giai đoạn 2026-2030, nhiều sự kiện khác cũng được tổ chức ở quy mô quốc gia như: 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn; 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 950 năm chiến thắng trên sông Như Nguyệt và Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Nam quốc sơn hà; 600 năm chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang; 110 năm ngày sinh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; 800 năm ngày sinh Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; 50 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

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