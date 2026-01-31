(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 31-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ) đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức long trọng tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi. Ảnh: Đảng ủy phường Hoài Nhơn

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định và thị xã Hoài Nhơn (cũ) qua các thời kỳ; cùng lãnh đạo 7 phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Bồng Sơn, Tam Quan.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ, đảng viên tiền bối và đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi hiện ở phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mai Lâm

Chi bộ Cửu Lợi là chi bộ Đảng đầu tiên ở Hoài Nhơn, là một trong những tổ chức Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Bình Định. Hiện nay, Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi nằm trên địa bàn phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai.