(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 ngoài ông Phạm Anh Tuấn còn có các ông, bà: Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Tô Thị Thu Hường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn; Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nam; Huỳnh Ngọc Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Đông; Nguyễn Thị Thu Bích - Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam; Võ Tống Hơn - Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình; Dương Đình Phi - Đoàn viên, chiến sĩ dân quân xã Nhơn Châu.

Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri. Nội dung tập trung vào những vấn đề gắn với thực tiễn địa phương như: nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đầu tư phát triển hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số, chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri khu vực 9 (Hải Minh) phản ánh tình trạng thiếu nước sạch kéo dài; nhiều hộ dân vẫn phải sử dụng nước giếng, trong khi sau bão số 13 làm một số giếng bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống.

Cử tri Trần Vân Tiên (khu phố 9, phường Quy Nhơn) kiến nghị giải quyết tình trạng thiếu nước sạch tại Hải Minh. Ảnh: Bình Dương

Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chủ trương xây dựng đô thị xanh, phát triển du lịch gắn với Năm Du lịch quốc gia; đồng thời, mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là người có công và các đối tượng yếu thế.

Một số cử tri cũng phản ánh việc lập danh sách cử tri từ dữ liệu còn sai lệch so với thực tế, cần được rà soát, điều chỉnh kịp thời. Cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị xác đáng từ cơ sở.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Phạm Anh Tuấn cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời, thông tin thêm về một số định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Ứng cử viên Phạm Anh Tuấn cho rằng: Niềm tin của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử. Ảnh: Bình Dương

Bên cạnh tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hiện tỉnh đang triển khai nhiều kế hoạch quan trọng như: đầu tư hạ tầng, cải tạo cảnh quan đô thị, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm tạo thêm động lực phát triển trong thời gian tới. Và phát triển đô thị như Quy Nhơn được xác định là một trong những điểm nhấn quan trọng.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, quan điểm của Gia Lai là chuyển từ chính quyền hành chính sang chính quyền phục vụ, kiến tạo để phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Trong đó, vai trò của HĐND không chỉ quyết định các chủ trương, chính sách mà còn thực hiện chức năng giám sát, rà soát các cơ chế, chính sách để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Các đại biểu HĐND cần thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt chương trình hành động đã cam kết; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến từ cơ sở và kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề từ thực tiễn.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri chính là trách nhiệm để mỗi người ứng cử nỗ lực hơn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển và mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.