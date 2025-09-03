Gần dân, sát cơ sở, nỗ lực vì sự phát triển của quê hương

(GLO)- Nắm bắt tình hình thực tế, ghi nhận những kết quả tích cực, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đặt ra yêu cầu bộ máy cấp xã phải thật sự gần dân, sát cơ sở, nỗ lực hết mình vì sự phát triển của quê hương.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng trích lại và giới thiệu những phát biểu chỉ đạo trọng tâm của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc.

Phục vụ tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (đứng thứ 2 từ trái sang) kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Nguyễn Hân Cần nhanh chóng khắc phục các hạn chế, tồn tại; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy vai trò của bộ máy chính quyền theo hướng sát dân, gần dân, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân và DN. Đồng thời, tích cực rà soát, cập nhật quy hoạch các khu vực mới, bảo đảm quy hoạch đi trước một bước. Quy hoạch cần đầy đủ các cấp độ: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở pháp lý cho đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm đầu tư và huy động nguồn lực phù hợp. Để thu hút đầu tư hiệu quả, cần thay đổi cách tiếp cận theo hướng cởi mở, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư cảm thấy hài lòng khi đến với địa phương. Đồng chí HỒ QUỐC DŨNG - Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại phường Quy Nhơn Đông, phường Pleiku, xã Ia Grai.

Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đầu tiên do cấp xã cấp cho 2 người dân trên địa bàn xã Gào. Ảnh: Vũ Thảo Hệ thống chính trị cần phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý tài sản công sau sáp nhập; khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định, phát huy hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Cần rà soát, kiểm tra, ban hành các quy chế, quy định làm việc; đánh giá cơ chế vận hành thông qua hoạt động tiếp nhận văn bản điều hành; hệ thống công nghệ thông tin, phương tiện, máy móc làm việc; kiểm soát tốt các vấn đề về tài chính. Đồng chí RAH LAN CHUNG -

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại phường Thống Nhất và xã Biển Hồ.

Nghĩ lớn, làm lớn, có tư duy mới Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Ngọc Luận Tập thể lãnh đạo phường cần thể hiện tinh thần nghĩ lớn, làm lớn, có tư duy mới trong việc định hướng phát triển KT-XH phù hợp với tiềm năng, thế mạnh ở địa phương. Trọng tâm là hướng tới xây dựng Quy Nhơn Tây ngày càng trở thành phường chuẩn hóa về mặt đô thị và là trung tâm công nghệ cao của tỉnh. Muốn làm được điều này, chính quyền địa phương cần sớm hoàn thành quy hoạch phường, chú trọng việc thu hút các DN đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn; thực hiện tốt quản lý trật tự đô thị, chống lấn chiếm đất đai, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương”. Đồng chí PHẠM ANH TUẤN - Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại phường Quy Nhơn Tây.

Cán bộ cần tự rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trò chuyện với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú. Ảnh: Minh Trung Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã cần tự rèn luyện, học hỏi, trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ngày càng nhiều, càng cao. Đồng thời, chủ động nắm bắt công việc; kịp thời nghiên cứu các văn bản, thông tư hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để áp dụng vào thực tiễn công tác. Qua đó, có các giải pháp hiệu quả đưa địa phương phát triển xứng tầm với tiềm năng, vị thế. Đồng chí CHÂU NGỌC TUẤN - Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại phường An Phú, xã Bàu Cạn.