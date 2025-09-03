Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Gần dân, sát cơ sở, nỗ lực vì sự phát triển của quê hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
V.T (Thực hiện)

(GLO)- Nắm bắt tình hình thực tế, ghi nhận những kết quả tích cực, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đặt ra yêu cầu bộ máy cấp xã phải thật sự gần dân, sát cơ sở, nỗ lực hết mình vì sự phát triển của quê hương.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng trích lại và giới thiệu những phát biểu chỉ đạo trọng tâm của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc.

Phục vụ tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

11bg-8.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (đứng thứ 2 từ trái sang) kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Nguyễn Hân

Cần nhanh chóng khắc phục các hạn chế, tồn tại; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy vai trò của bộ máy chính quyền theo hướng sát dân, gần dân, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân và DN.

Đồng thời, tích cực rà soát, cập nhật quy hoạch các khu vực mới, bảo đảm quy hoạch đi trước một bước. Quy hoạch cần đầy đủ các cấp độ: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở pháp lý cho đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm đầu tư và huy động nguồn lực phù hợp. Để thu hút đầu tư hiệu quả, cần thay đổi cách tiếp cận theo hướng cởi mở, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư cảm thấy hài lòng khi đến với địa phương.

Đồng chí HỒ QUỐC DŨNG - Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,

phát biểu tại phường Quy Nhơn Đông, phường Pleiku, xã Ia Grai.

Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm

33bg4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đầu tiên do cấp xã cấp cho 2 người dân trên địa bàn xã Gào. Ảnh: Vũ Thảo

Hệ thống chính trị cần phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý tài sản công sau sáp nhập; khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định, phát huy hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Cần rà soát, kiểm tra, ban hành các quy chế, quy định làm việc; đánh giá cơ chế vận hành thông qua hoạt động tiếp nhận văn bản điều hành; hệ thống công nghệ thông tin, phương tiện, máy móc làm việc; kiểm soát tốt các vấn đề về tài chính.

Đồng chí RAH LAN CHUNG -
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,

phát biểu tại phường Thống Nhất và xã Biển Hồ.

Nghĩ lớn, làm lớn, có tư duy mới

44bg-9.jpg
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Ngọc Luận

Tập thể lãnh đạo phường cần thể hiện tinh thần nghĩ lớn, làm lớn, có tư duy mới trong việc định hướng phát triển KT-XH phù hợp với tiềm năng, thế mạnh ở địa phương. Trọng tâm là hướng tới xây dựng Quy Nhơn Tây ngày càng trở thành phường chuẩn hóa về mặt đô thị và là trung tâm công nghệ cao của tỉnh.

Muốn làm được điều này, chính quyền địa phương cần sớm hoàn thành quy hoạch phường, chú trọng việc thu hút các DN đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn; thực hiện tốt quản lý trật tự đô thị, chống lấn chiếm đất đai, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương”.

Đồng chí PHẠM ANH TUẤN - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh,

phát biểu tại phường Quy Nhơn Tây.

Cán bộ cần tự rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trò chuyện với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú. Ảnh: Minh Trung

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trò chuyện với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú. Ảnh: Minh Trung

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã cần tự rèn luyện, học hỏi, trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ngày càng nhiều, càng cao. Đồng thời, chủ động nắm bắt công việc; kịp thời nghiên cứu các văn bản, thông tư hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để áp dụng vào thực tiễn công tác. Qua đó, có các giải pháp hiệu quả đưa địa phương phát triển xứng tầm với tiềm năng, vị thế.

Đồng chí CHÂU NGỌC TUẤN - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,

phát biểu tại phường An Phú, xã Bàu Cạn.

Thay đổi từ lề lối làm việc đến thái độ phục vụ người dân

lay55bg-7.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bìa phải) kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ayun Pa. Ảnh: X.Đ

Việc sắp xếp bộ máy không chỉ nhằm mục tiêu gọn nhẹ hơn, mà quan trọng hơn là để gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Điều này cần được thể hiện bằng sự thay đổi rõ rệt từ lề lối làm việc, phong cách tiếp cận người dân cho đến thái độ phục vụ hằng ngày của đội ngũ cán bộ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân; hành động quyết liệt để phát huy tối đa tiềm năng địa phương.

Đồng chí NGUYỄN NGỌC LƯƠNG - Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,

phát biểu tại xã Hoài Ân, phường Ayun Pa.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP. Hà Nội).

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Thời sự trong nước

(GLO)- Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào 20 giờ tối 2-9 nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không ít người dân cũng lựa chọn những bộ trang phục in hình Quốc kỳ như cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sắc đỏ ấy gợi lên không khí hân hoan, hướng mọi người dân Việt Nam đến ngày Quốc khánh 2-9.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 29-8, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và tại nơi thờ Bác, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Thời sự trong nước

(GLO)-Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ chính thức "trình làng" các sản phẩm truyền thông mới vào ngày 31-8, với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 27-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” .

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Tối 24-8, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Chương trình “Sao Nhập ngũ concert 2025”, Viettel đã tổ chức trao giải Cuộc thi "Yêu nước theo cách của bạn". Trong 8 tác phẩm được vinh danh, Báo và PT-TH Gia Lai đã góp mặt 1 đại diện ở hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

null