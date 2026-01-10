Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đó là nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2026 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 10-1.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 8,8-9,4%

Tại hội nghị, báo cáo của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày cho thấy, năm 2025 tỉnh đã nỗ lực triển khai hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH. Trong đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,2% so với cùng kỳ, xếp thứ 3/6 tỉnh, thành phố vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng nặng nề của các đợt bão, lũ xảy ra trong tháng 11-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2026. Ảnh: Đức Thụy

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII đã quyết nghị thông qua 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026. Đây là các chỉ tiêu pháp lệnh giao UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 8% và phấn đấu từ 8,8-9,4%; đặc biệt, UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng trên 10%. Để bảo đảm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, UBND tỉnh đã phân giao thêm 11 chỉ tiêu cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao quyết định giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026 cho các sở, ngành của tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Song song với việc phân giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị sở, ngành cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho hay, UBND tỉnh cũng đã có Quyết định phân giao chỉ tiêu phát triển KT-XH và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đối với 135 xã, phường, với 21 chỉ tiêu bao trùm các lĩnh vực KT-XH. Việc phân giao bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo nền tảng để toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu đề ra.

Chương trình, kế hoạch phải cụ thể, khả thi, sát thực tiễn

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2026 bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết và có tính khả thi cao; xác định rõ nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm.

“Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao cho các xã, phường. Thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy cơ sở phải bám sát quy chế làm việc, đồng hành cùng chính quyền, nắm chắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phương pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao quyết định giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026 cho các địa phương. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp theo hướng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ thẩm quyền, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với bảo đảm nguồn lực thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp, ngành, địa phương tập trung rà soát, cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả 7 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tạo đột phá trong phát triển KT-XH.

Tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

Năm 2026, ngành Công thương được giao các chỉ tiêu quan trọng như: giá trị gia tăng công nghiệp tăng từ 11,5-12,5%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 9,5-10,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,1 tỷ USD, phấn đấu đạt 3,5 tỷ USD.

Giám đốc Sở Công thương Dương Minh Đức thông tin về kế hoạch tăng trưởng của ngành. Ảnh: Đức Thụy

Theo Giám đốc Sở Công thương Dương Minh Đức, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, phân khai chỉ tiêu theo tháng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thực hiện theo tinh thần “6 rõ”, gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Nhất là phát huy công suất các nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất trong năm 2025 tạo giá trị mới về sản xuất công nghiệp năm 2026, đặc biệt là 12 dự án trọng điểm với vốn đầu tư 10.423 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Đề Gi Võ Văn Tài báo cáo về định hướng phát triển của địa phương.

﻿Ảnh: Đức Thụy

Ở địa phương, Chủ tịch UBND xã Đề Gi Võ Văn Tài khẳng định địa phương nghiêm túc tiếp thu các chỉ tiêu được giao và cam kết tổ chức triển khai hiệu quả. “Địa phương sẽ tập trung thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại theo quy hoạch. Hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống gắn với định hướng phát triển du lịch làng nghề. Đồng thời, địa phương sẽ khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch chi tiết các khu vực trọng điểm gắn với kế hoạch đầu tư công năm 2026”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bày tỏ quyết tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai có đủ tiềm năng, lợi thế và dư địa tăng trưởng ở cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư; có khát vọng phát triển mạnh mẽ của người dân và quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh.

Toàn tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; hành động quyết liệt, hiệu quả theo phương châm “kỷ cương, trách nhiệm - chủ động, hiệu quả - đổi mới, sáng tạo - tăng tốc, bứt phá - phát triển bền vững”. Đồng thời, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính đủ mạnh, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Các địa phương nhận quyết định giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026 từ lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026 của từng cơ quan, đơn vị, xã, phường không thấp hơn mức UBND tỉnh giao; khuyến khích chủ động rà soát dư địa, đề xuất mức phấn đấu cao hơn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao của giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch triển khai phải được phân kỳ theo quý, theo tháng; đối với các nhiệm vụ trọng tâm (dự án, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách…) phải xác định mốc tiến độ cụ thể, phân công rõ đầu mối, theo dõi, giám sát và đánh giá theo đúng tinh thần “6 rõ”, tránh xây dựng chỉ tiêu chung chung, khó đo lường.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt, thực chất, cụ thể, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

“Mọi quyết định chỉ đạo phải bám sát thực tiễn, rõ trọng tâm, trọng điểm; việc nào ra việc đó, làm đến nơi đến chốn, không hình thức, không dàn trải. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung là đưa tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển” - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.