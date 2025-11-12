Gia Lai: Kinh tế-xã hội tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 10, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao. Sản xuất nông-lâm-thủy sản giữ vững ổn định; diện tích gieo trồng các cây trồng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng, tỉnh tiếp tục được cấp thêm 7 mã số vùng trồng xuất khẩu với 151,5 ha, nâng tổng số vùng trồng được cấp mã số lên 255 vùng/hơn 10.200 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển với tổng đàn bò ước đạt 808.000 con, đàn lợn (heo) gần 1,68 triệu con, gia cầm hơn 18,6 triệu con.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng được triển khai quyết liệt, không để xảy ra vụ vi phạm nghiêm trọng. Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đều tăng, đạt tổng cộng hơn 25.000 tấn, đồng thời tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác IUU.

Trước những khó khăn chung của kinh tế thế giới, tỉnh đã chủ động tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 8,79%, lũy kế 10 tháng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều ngành ghi nhận mức tăng cao như: chế biến thực phẩm (9,49%), sản xuất trang phục (16,85%), đặc biệt sản phẩm khoáng phi kim loại tăng mạnh (31,47%) nhờ các dự án lớn đi vào hoạt động.

Lĩnh vực xây dựng-đô thị-nhà ở xã hội được quan tâm chỉ đạo, với mục tiêu hoàn thành 742 căn hộ trong năm 2025; đồng thời, tỉnh đã hoàn tất hỗ trợ 12.520 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

Các dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh công tác chuẩn bị và khởi công như: cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, tuyến kết nối cao tốc Bắc-Nam về KCN Phù Mỹ, tuyến đường từ quốc lộ 1 đến Cảng Đề Gi… tạo động lực phát triển không gian kinh tế liên vùng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương trao đổi các giải pháp khôi phục sản xuất sau bão số 13. Ảnh: Trọng Lợi

Hoạt động thương mại-dịch vụ-du lịch khởi sắc: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 đạt hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 21,1%; xuất khẩu đạt 221,1 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 10 tháng lên 2,978 tỷ USD, tăng 23,7% và vượt 3,4% kế hoạch năm; du lịch đón 739.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 31-10 đạt 23.457 tỷ đồng, tương đương 113,2% dự toán Trung ương giao. Trong tháng 10, tỉnh thu hút mới 17 dự án đầu tư, với tổng vốn hơn 35.000 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng có 161 dự án với tổng vốn đăng ký trên 113.000 tỷ đồng, trong đó có 14 dự án FDI trị giá hơn 1,4 tỷ USD, thể hiện sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của tỉnh.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, UBND tỉnh tập trung triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển các ứng dụng AI trong chỉ đạo điều hành và lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Cùng với đó, công tác khắc phục hậu quả bão số 13 được triển khai kịp thời. Tỉnh đã huy động hơn 14.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân hỗ trợ người dân, bố trí hơn 186 tỷ đồng giúp hơn 51.000 hộ bị thiệt hại về nhà ở, kịp thời ổn định đời sống.

Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 13 ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến; đề xuất các giải pháp khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh. Ảnh: Trọng Lợi

Trong tháng 11, toàn tỉnh tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 13, xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trước hết, các cấp, ngành cần huy động tối đa lực lượng và nguồn lực để bảo đảm an sinh, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước hoặc không được chăm sóc y tế. Song song đó, cần khẩn trương khôi phục hạ tầng thiết yếu như điện, nước, viễn thông, trạm y tế, bệnh viện, trường học... và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Về nông-lâm-thủy sản và tài nguyên môi trường, các địa phương cần chỉ đạo thu hoạch dứt điểm vụ mùa, đồng thời chuẩn bị tốt cho vụ Đông Xuân 2025-2026. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Tăng cường giám sát dịch bệnh, chủ động tiêm phòng, khử trùng tiêu độc để ngăn chặn mầm bệnh; đồng thời thúc đẩy phát triển chăn nuôi chất lượng cao, mở rộng đàn bò, heo, gà và khuyến khích đầu tư nhà máy giết mổ, chế biến, xuất khẩu thịt. Bên cạnh đó, cần chú trọng phòng-chống cháy rừng, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất ở vùng khó khăn, phát triển rừng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý, cũng như thực hiện nghiêm các giải pháp khắc phục cảnh báo IUU. Cùng với đó, tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao tiêu chí nông thôn mới, rà soát mục tiêu giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030; hỗ trợ phát triển, tiêu thụ các sản phẩm OCOP.

Đối với công nghiệp và xây dựng, cần nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực, đồng thời tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thực hiện phương châm “5 cùng”. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các KCN trọng điểm mới và các KCN hiện hữu: Hoài Mỹ, Phù Mỹ, Becamex-VSIP Bình Định, Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các cụm công nghiệp lớn, di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn trao đổi các vấn đề về lĩnh vực ngành, trong đó có tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự và chất lượng xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Trọng Lợi

Song song đó, cần triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho sản xuất và đời sống, tăng cường kiểm soát tiết kiệm điện. Ngoài ra, tiếp tục quản lý đô thị, trật tự xây dựng, rà soát, cải tạo nhà ở xuống cấp, phát triển khu đô thị mới, khu tái định cư gắn với hạ tầng thông minh. Đặc biệt, cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, các tuyến kết nối KCN, khu đô thị, dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông trong tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Về thương mại, dịch vụ và du lịch, cần thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu hàng hóa chủ lực, đa dạng hóa thị trường, đồng thời thường xuyên kiểm tra bình ổn giá, chống buôn lậu, hàng giả, đầu cơ trục lợi. Song song đó, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát triển thương mại điện tử và logistics, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về tài chính ngân sách, cần chủ động theo dõi và điều chỉnh thu chi ngân sách phù hợp thực tế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và thương mại điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, áp dụng hóa đơn điện tử toàn diện; phấn đấu thu ngân sách năm 2025 vượt ít nhất 5% dự toán. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, đảm bảo nguồn lực cho các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang trao đổi một số giải pháp đảm bảo thu chi ngân sách các tháng cuối năm. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với đầu tư phát triển, cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo động lực tăng trưởng. Song song đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, đặc biệt tại khu vực phía Tây tỉnh; thu hút FDI quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Ngoài ra, cần kiểm soát chặt chẽ quy mô, hiệu quả đầu tư, lập kế hoạch giải ngân chi tiết, gắn trách nhiệm người đứng đầu; chuẩn bị khởi công các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 có trọng tâm, trọng điểm.

Về giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ, cần triển khai hiệu quả năm học 2025-2026, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là tiếng Anh, STEM, AI; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị định số 238/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, cần đầu tư các trường nội trú tại 7 xã biên giới, phát triển phong trào văn hóa, thể thao, quản lý báo chí, xuất bản; đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, khuyến khích đổi mới sáng tạo, quảng bá hình ảnh, sản phẩm và du lịch Gia Lai.

Trong lĩnh vực y tế, cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa; tăng cường y tế dự phòng, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số y tế, chủ động phòng-chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế-dân số. Bên cạnh đó, cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phong cách phục vụ, cải thiện môi trường bệnh viện, hướng tới xây dựng cơ sở y tế “xanh-sạch-đẹp”.

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Phạm Văn Nam báo cáo kết quả triển khai đầu tư, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới. Ảnh: Trọng Lợi

Về an sinh xã hội, chú trọng thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách ưu đãi, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, quan tâm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, tăng cường phòng chống xâm hại, tai nạn, bạo lực trên cơ sở giới, duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội thường xuyên.

Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, duy trì mối quan hệ hữu nghị với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, tăng cường phòng-chống cháy nổ, kiềm chế tai nạn giao thông, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước và công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề cập các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển ngành nông-lâm nghiệp những tháng cuối năm. Ảnh: Trọng Lợi

Bên cạnh việc đánh giá thực trạng, các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, khả thi nhằm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau bão số 13, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại và dịch vụ phát triển trở lại. Nhiều ý kiến nhấn mạnh đến việc huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, cũng như tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội trong tháng 11 và tạo đà tăng trưởng bền vững cho tháng cuối năm 2025.