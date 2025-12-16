Chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ lễ khánh thành và khởi công các dự án tại Nhà máy Đường An Khê

(GLO)- Sáng 16-12, tại phường An Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi để triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức lễ khởi công và khánh thành các dự án tại Nhà máy Đường An Khê (phường An Khê).

Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Lễ khởi công và khánh thành các dự án của Nhà máy Đường An Khê. Ảnh: Đoàn Bình

Lễ khởi công Dự án Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê (Giai đoạn 2: Nâng công suất ép lên 25.000 tấn mía/ngày); khánh thành Dự án Nhà máy đường An Khê công suất ép 18.000 tấn mía/ngày và Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê (Giai đoạn 1 với công suất 95MW) sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19-12 tới đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Lễ khởi công và khánh thành các dự án của Nhà máy Đường An Khê (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi) là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến theo chương trình chung của Chính phủ với việc tổ chức đồng loạt lễ khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm trên toàn quốc vào sáng 19-12. Do đó, doanh nghiệp, các sở, ngành liên quan của tỉnh phải có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức sự kiện chu đáo, kỹ lưỡng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kịch bản chương trình và từng công việc phải được xây dựng hết sức chi tiết, thống nhất để tổ chức thực hiện. Đồng chí Dương Mah Tiệp cũng đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt, vận hành hệ thống đường truyền internet, hệ thống trực tuyến và cầu truyền hình để đảm bảo đồng bộ, thông suốt và chất lượng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đưa - đón các đoàn đại biểu về dự theo quy định. UBND phường An Khê tập trung trang trí pano, cờ, băng rôn, khẩu hiệu dọc các tuyến dẫn vào nơi tổ chức sự kiện.

Nhà máy Đường An Khê chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan nơi tổ chức sự kiện, đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Công an tỉnh đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Cũng trong ngày 16-12, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đi kiểm tra 2 địa điểm ghi hình phục vụ cầu truyền hình toàn quốc và triển khai các nhiệm vụ phục vụ Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Dự án thành phần 1: Tổ chức tại Km1+850 của tuyến đường, trên địa bàn phường An Nhơn) và Lễ khởi công Dự án Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê (Giai đoạn 2: Nâng công suất ép lên 25.000 tấn mía/ngày), khánh thành Dự án Nhà máy đường An Khê công suất ép 18.000 tấn mía/ngày và Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê (Giai đoạn 1 với công suất 95MW) tại phường An Khê.

Theo kế hoạch, ngoài việc ghi hình hòa sóng trực tiếp và trực tuyến các sự kiện trên cầu truyền hình kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ livestream toàn bộ lễ khởi công và khánh thành các dự án trên nền tảng mạng xã hội, website Báo Gia Lai điện tử để phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đơn vị đã chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn chủ động bố trí nhân lực, phương tiện đầy đủ; phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống dự phòng nguồn điện, kết nối đường truyền ổn định để phục vụ sự kiện quan trọng này.