Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Mục tiêu là sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công.

Dự án quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình hàng không cấp I, có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng vốn ngân sách do tỉnh quản lý.

Trong đó, vốn xây lắp hơn 2.177 tỷ đồng và hơn 1.067 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2028.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (người đội mũ) kiểm tra, chỉ đạo ngành chức năng triển khai nhanh Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát vào tháng 2-2025. Ảnh: Hải Yến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Dự án có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Vì thế, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 372, Trung đoàn 925, Trung đoàn 940, Cảng hàng không Phù Cát, các địa phương, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu xây dựng triển khai thi công theo đúng tiến độ yêu cầu.

Phạm vi ảnh hưởng của dự án khá lớn. Khoảng 300 hộ dân và 6 tổ chức nằm trong phạm vi GPMB dự án với tổng diện tích đất phải bồi thường, thu hồi là 196,91 ha, bao gồm 87,47 ha đất do tỉnh quản lý và 109,44 ha đất quốc phòng.

Ngoài ra, 128 hộ dân và 3 tổ chức sở hữu 12,85 ha đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng GPMB xây dựng 3 khu tái định cư: Tân Lệ (xã Phù Cát), Vĩnh Phú (phường An Nhơn Bắc), Tân Nghi (phường An Nhơn) và khu cải táng thôn Tân Lệ, xã Phù Cát cần phải di dời. Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi ngành chức năng và chính quyền các địa phương vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tích cực triển khai

Với sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh với chính quyền các địa phương, công tác bồi thường, GPMB phục vụ dự án đạt kết quả tích cực.

Đến nay, Ban Quản lý đã bàn giao 37 ha mặt bằng sạch do tỉnh quản lý cho nhà thầu thi công các hạng mục công trình thuộc phạm vi dự án. Đồng thời, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu xây dựng 3 khu tái định cư và 1 khu cải táng tại địa bàn xã Phù Cát, phường An Nhơn, phường An Nhơn Bắc.

Công tác đền bù, GPMB phục vụ dự án nhận được sự đồng thuận của người dân và DN, trong đó có Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ-chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn (phường An Nhơn).

Ông Tạ Văn Mạnh-Phó Giám đốc Công ty-cho biết: Lợi ích chung của tỉnh phải được đặt lên hàng đầu. Với suy nghĩ đó, ngay sau khi nhận được chủ trương thu hồi đất, Công ty quyết định bàn giao 21 ha đất trong cụm công nghiệp cho tỉnh trước để thực hiện dự án, còn việc tính toán, chi trả bồi thường thực hiện sau.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai việc xác nhận nguồn gốc đất nông nghiệp của 64 hộ dân còn lại nằm trong phạm vi đường cất hạ cánh số 2. Trong đó, xã Phù Cát còn 31 hộ, phường An Nhơn 24 hộ, phường An Nhơn Bắc 9 hộ, làm cơ sở để lập phương án bồi thường cho người dân.

Ông Bùi Quốc Nghị-Chủ tịch UBND xã Phù Cát-cho hay: Trong tuần này, tổ công tác đền bù, GPMB của xã sẽ tiến hành xác nhận nguồn gốc đất và lập phương án đền bù cho 30/31 hộ dân.

Còn 1 trường hợp đang xảy ra tranh chấp đất trong nội bộ gia đình, xã sẽ làm việc cụ thể với hộ này. Trường hợp gia đình không tự giải quyết được tranh chấp, xã sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất.

Trong khi đó, lãnh đạo phường An Nhơn và An Nhơn Bắc cũng cam kết sớm hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường cho người dân.

“Địa phương quyết tâm xác nhận xong nguồn gốc đất của 24 hộ dân nằm trong phạm vi đường cất hạ cánh số 2, làm cơ sở để lập phương án bồi thường, thu hồi đất trong tháng 12-2025”-ông Tô Hòa Nhã-Phó Chủ tịch phường An Nhơn khẳng định.

Theo ông Ngô Anh Tuấn-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, khối lượng công việc còn lại khá lớn, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng và các địa phương giải quyết dứt điểm từng phần việc; phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.