Ngày 2-1, giá vàng miếng giữ ở mức thấp 152,8 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau khi tăng vọt gần chạm ngưỡng 160 triệu đồng/lượng, thị trường vàng trong nước lại chứng kiến mức giá “lao dốc không phanh”. Chỉ trong 1 tuần, giá vàng đã tuột 7 triệu đồng. Hiện giá vàng miếng đang giữ ở mức 152,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC hiện cùng niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng đang giao dịch ở mức cao 2 chiều 152,5-153,7 triệu đông/lượng. Còn Phú Quý mua vào ở mức thấp với 150,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng hạ nhiệt so với tuần trước. Phú Quý đang giao dịch ở mức 148,4-152,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu có giá 148,8-152,3 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết 145,9-148,9 triệu đồng/lượng; DOJI mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới trong sáng 2-1 giao dịch quanh mức 4.325 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới hiện vẫn duy trì ở mức 15,3 triệu đồng/lượng.