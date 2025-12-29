Chiều 29-12, giá vàng tiếp tục giảm sâu, còn 158 triệu đồng/lượng

(GLO)- Thị trường vàng trong ngày đầu tuần diễn biến khá bất ngờ khi giảm 2 phiên liên tiếp. Sau khi tuột 900.000 đồng vào buổi sáng, đến chiều 29-12, giá vàng tiếp tục giảm thêm 800.000 đồng mỗi lượng. Hiện giá vàng miếng đang được bán ra ở mức 158 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang cùng giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng, giao dịch ở mức 156-158 triệu đồng/lượng.

Trưa 29-12, giá vàng tiếp tục giảm sâu, còn 157,7 triệu đồng/lượng. Ảnh nguồn internet

Riêng Mi Hồng và Phú Quý vẫn không điều chỉnh giảm giá so với phiên giao dịch buổi sáng, vẫn giữ lần lượt ở mức 157,6-158,8 triệu đồng/lượng 155,8-158,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp cũng theo đà giảm. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 152,5-156 triệu đồng/lượng; SJC có giá 151,1-154,1 triệu đồng/lượng. Một số doanh nghiệp vẫn giữ mức niêm yết như phiên giao dịch buổi sáng.