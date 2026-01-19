Sau 3 ngày bất động, vàng trong nước bất ngờ lập đỉnh mới với 165 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau 3 ngày giữ mức ổn định 162,8 triệu đồng, phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước bất ngờ vọt lên 165 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng.

Theo đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ đang giao dịch 2 chiều ở mức 163-165 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào ở mức 163,5 triệu đồng/lượng, cao hơn các doanh nghiệp khác 500.000 đồng. Còn Phú Quý vẫn duy trì mức mua vào thấp hơn 1.000.000 đồng với 162 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng tăng cao so với cách đây 3 ngày, áp sát mốc 163 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Phú Quý đang giao dịch ở mức 159,9-162,9 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 158,6-162,1 triệu đồng/lượng. SJC mua vào 159,7 triệu đồng, bán ra ở mức 162,2 triệu đồng/lượng. DOJI có giá 160-163 triệu đồng/lượng.

Lúc 6 giờ, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.596 USD/ounce, không có nhiều thay đổi so với một ngày trước.