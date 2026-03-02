Đầu tuần, giá vàng bật tăng sau 2 phiên “lặng sóng”

(GLO)- Ngày 2-3, thị trường vàng trong nước bật tăng đến 1,6 triệu đồng/lượng sau 2 ngày cuối tuần giữ mức ổn định. Trong đó, giá vàng nhẫn gần tương đương giá vàng miếng.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng giao dịch vàng miếng ở mức 185,6-188,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Mi Hồng mua vào giá cao hơn mặt bằng chung 400.000 đồng với mức 186 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước bật tăng đến 1,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn vọt lên gần bằng vàng miếng. Hiện Phú Quý niêm yết 185,5-188,5 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch ở mức 185,6-188,6 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết ở mức 185,4-188,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 185,6-188,6 triệu đồng/lượng.

Lúc 9 giờ (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có lúc giao dịch ở mức 5.340 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 168,6 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.