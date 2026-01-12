Vàng trong nước lập đỉnh 162 triệu đồng/lượng, cao nhất trong lịch sử

(GLO)- Sáng 12-1, trong phiên giao dịch đầu tuần, vàng miếng trong nước vọt tăng 2,2 triệu đồng, đưa giá bán lên đỉnh lịch sử ngành vàng với 162 triệu đồng/lượng.

Theo đó, một số doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI sáng nay đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tăng cao 160-162 triệu đồng/lượng, giảm tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch cuối tuần. Mi Hồng mua vào ở mức cao với 160,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào ở mức thấp 159,5 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: laodong.vn

Giá vàng nhẫn cũng tăng vọt lên mức cao. Phú Quý đang giao dịch ở mức 157-160 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156-159,5 triệu đồng/lượng. DOJI mua vào 156 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng mỗi lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 4 giờ ngày 12-1 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4509,71 USD/ounce. Giá vàng thế giới tăng 41,53 USD/Ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.387 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,6 triệu đồng/lượng.