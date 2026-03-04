Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chiều 4-3, giá vàng trong nước tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Sau phiên rơi tự do vào sáng nay (4-3), phiên giao dịch buổi chiều, giá vàng trong nước nhích nhẹ trở lại 1 triệu đồng mỗi lượng. Hiện giá bán ra đang ở mức 184,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng 2 chiều mua – bán ở mức 181,2-184,2 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so với phiên giao dịch buổi sáng.

thi-truong-vang-chieu-ngay-4-3.jpg
Chiều 4-3, giá vàng trong nước tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Vàng nhẫn cũng tăng nhẹ tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, DOJI, PNJ đang giao dịch ở mức tương đương với vàng miếng 181,2-184,2 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 180-184 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều khá lớn tới 4 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch ở mức 180,9-184 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch cũng khá cao với 3,1 triệu đồng/lượng.

